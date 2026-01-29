Nel 2025 oltre 45.000 prestiti per la Biblioteca civica di Savigliano

Ammontano ad oltre 45.000 i prestiti che la biblioteca civica di Savigliano ha effettuato nel corso del 2025.

È uno dei dati relativi all'andamento della “L. Bàccolo” nell'anno appena trascorso, che conferma l'affezione dei cittadini nei confronti dell'istituzione diretta da Valeria Nigro.

Il numero di libri e dvd prestati sale dai 43.831 del 2024 ai 45.885 del 2025, con un aumento del 4,7%. Le riviste prestate sono state 116 e sono stati richiesti in consultazione dal magazzino 395 volumi. 5.387 sono state persone che hanno partecipato alle attività e alle visite guidate organizzate dalla biblioteca.

I tre libri per adulti più prestati sono stati: “Il giorno dell'ape” di Paul Murray, “La levatrice” di Bibbiana Cau”, e “La portalettere” di Francesca Giannone. I bambini hanno invece deciso di portare a casa con maggior frequenza "Il libro birichino" di Cedric Ramadier.

Il prestito interbibliotecario si conferma un servizio molto amato dai saviglianesi, ma anche dagli utenti delle biblioteche di tutta Italia: il prestito attivo ha contato 287 pratiche, mentre quello passivo 204.

I giorni di apertura sono rimasti invariati, con 1.485,5 ore di servizio spalmate su 244 giorni dell'anno. I nuovi libri catalogati nel corso del 2025 sono stati 2.114, di cui 190 donati dagli utenti.

I nuovi iscritti sono stati 346.

Le attività organizzate dalla “Bàccolo” corso del 2025 sono state 89, mentre le visite guidate, gli incontri e i laboratori di lettura sono stati 101, per un totale di 190 appuntamenti extra rispetto al normale servizio di biblioteca. Particolarmente apprezzate anche le serate legate a “Savigliano Legge”, il festival di lettura permanente della città di Savigliano, e quelle legate ai giochi in scatola.

«Sono numeri molto soddisfacenti – commenta la direttrice Valeria Nigro – che confermano l'amore dei saviglianesi per la lettura e l'attaccamento nei confronti della nostra realtà. Dati che, ovviamente, ci spronano anche ad andare avanti con entusiasmo nell'organizzazione di eventi e iniziative per i nostri utenti».



