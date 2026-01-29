Due ragazzi poco più che ventenni le vittime dello scontro tra una Jeep e un furgone sulla Sp 156 a Savigliano

Sono due giovanissimi, ragazzi poco più che ventenni, entrambi di nazionalità albanese, le vittime dell’incidente stradale verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio, nel tratto della Provinciale 156 compreso tra le regioni Solere e Sanità a Savigliano, una strada stretta e caratterizzata da molte già teatro in passato di diversi gravi sinistri.

Qui, per cause in corso di accertamento, una Jeep è andata a scontrarsi con un autocarro.

A prestare i primi soccorsi agli occupanti dei due mezzi i sanitari del servizio di emergenza 118, che hanno fatto convergere in zona l’elisoccorso, insieme ai vigili del fuoco giunti da Saluzzo e dal distaccamento volontari di Savigliano, e agli agenti della Polizia Locale dell’Unione Terre della Pianura.

Il bilancio è tragico. Nello scontro hanno perso la vita i due ragazzi che viaggiavano, , rispettivamente, nel posto alla guida e in quello del passeggero del Suv.

Ferito in modo serio un terzo ragazzo, classe 2004, di nazionalità albanese, che si trovava sul sedile posteriore dello stesso veicolo, trasportato all’ospedale di Savigliano con un codice di gravità giallo.

Conseguenze importanti anche per la coppia che si trovava a bordo sul furgone: si tratta di un uomo, anche lui trasportato a Savigliano in codice giallo, e di una donna, elitrasportata al "Santa Croce" di Cuneo con un politrauma, codice rosso per dinamica.

Non è ancora nota l’identità delle vittime.

Con la morte dei due giovani sale a quattro il bilancio delle vittime della strada in provincia di Cuneo dall’inizio del 2026.

***

Articolo in aggiornamento.