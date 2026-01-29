Al Teatro Garelli va in scena "Prestazione occasionale" con la Compagnia degli Stornati

Sabato 14 febbraio, alle ore 20,45, presso il Teatro Civico “Federico Garelli” di Villanova Mondovì (via del Teatro n. 5), la Compagnia degli Stornati presenta la commedia brillante in due atti “Prestazione occasionale” di Francesco Brandi che ha vinto il premio “Achille Campanile 2017”. La storia è quella di quattro amici sulla quarantina, che si ritrovano a passare un weekend nella casa al mare di Lisa, per aiutarla con dei piccoli lavoretti; in realtà questa è solo una scusa che la donna ha inventato per poter far loro una proposta “indecente”.

Il testo tratta anche temi importanti come quello dell’essere genitori, della ricerca di un figlio a tutti i costi, del saper dire “ti amo” ed anche del saper dire “non ti amo più”.

Un testo terribilmente moderno, attuale, che porta il pubblico a riconoscersi nei protagonisti ed a ridere (e commuoversi) delle loro (dis)avventure.

L’ingresso è libero e gratuito, previa prenotazione al sottonotato link: https://www.eventbrite.it/e/prestazione-occasionale-tickets-1981450490757