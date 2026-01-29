"Anima Blu" porta la magia ad Alba con un'opera dedicata all'universo visionario di Marc Chagall

Domenica 1 febbraio, alle ore 16:30, la rassegna “Famiglie a Teatro” ospiterà “Anima Blu”, un’opera scenica delicata e profonda interamente dedicata all'universo visionario di Marc Chagall.

Non si tratta di una semplice lezione d'arte, ma di un vero e proprio viaggio dentro la tela. Lo spettacolo nasce da una domanda affascinante: cosa succederebbe se potessimo entrare in un quadro e dare voce alle creature che lo popolano? Sul palco, il ritmo della narrazione si intreccia con l'armonia delle forme, trasformando i celebri blu, i rossi vibranti e i gialli di Chagall in un racconto vivo.

Due attori interagiscono con immagini pittoriche che sembrano staccarsi dallo sfondo. In questo gioco di specchi tra realtà e immaginazione, la videoproiezione smette di essere un elemento statico per diventare un terzo protagonista: un “attore digitale” che dialoga con i corpi veri, creando figure ibride e atmosfere incantate. Grazie alla tecnica del teatro di narrazione con video animazioni, lo spettacolo rende la grande arte accessibile e magica anche per i bambini (dai 5 anni in su).

Un invito a riscoprire lo stupore e a guardare il mondo con gli occhi di chi sa ancora volare sopra i tetti delle città. L'appuntamento è per domenica pomeriggio ad Alba, per un'ora di pura poesia visiva.

I biglietti per lo spettacolo sono acquistabili al botteghino del Teatro Sociale, in piazza Vittorio Veneto n. 3, tutti i giovedì dalle ore 15 alle ore 18 e due ore prima dall’inizio della recita, online su www.ticket.it e alla Libreria La Torre, via Vittorio Emanuele n. 19/G.