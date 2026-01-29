Auser Cuneo e vallate organizza un incontro pubblico sull'invecchiamento e la solitudine

Per presentare le proprie iniziative l’Auser Cuneo e vallate organizza, con il patrocinio del Comune di Cuneo, un incontro pubblico per venerdì 20 febbraio, con inizio alle ore 17.

L’incontro si terrà presso il Salone d’Onore del Municipio, in via Roma n°28 a Cuneo.

L’Auser, associazione nazionale per l’invecchiamento attivo affronta in modo positivo e propositivo il crescente invecchiamento della popolazione ed il rischio della solitudine. Per tale motivo è stata richiesta la partecipazione della sindaca e dell’assessora alle Politiche Sociali per un confronto sulla situazione attuale e confrontarsi sulle iniziative per affrontare tali problematiche.

Durante l’incontro verrà presentato il libro “PALLINA: gli animali da compagnia migliorano le relazioni umane?” di Gianfranco Conforti (Fusta Editore). Sarà presente anche la curatrice della premessa al libro, la giornalista Beatrice Condorelli.

Il libro narra la storia di una cagnolina abbandonata ed adottata. I cosiddetti “figli pelosi” fanno compagnia a tante persone che sono o si sentono sole. È un fenomeno in crescita. Il libro invita a non limitarsi al rapporto con gli animali, ma ad aprirsi alla relazione con gli altri e farsi parte attiva per il miglioramento della propria vita e dell’ambiente sociale in cui viviamo.

Il ricavato dalla vendita del libro finanzierà l’Auser di Cuneo per l’acquisto di un’auto per accompagnare anziani e persone fragili.

Durante l'incontro si potrà assistere agli interventi della prima cittadina di Cuneo Patrizia Manassero, di Paola Olivero, assessora alle Politiche sociali, di Alfio Arcidiacono, presidente provinciale Auser Cuneo, di Patrizia Cometto, presidente Auser Cuneo e vallate, e di Gianfranco Conforti, vicepresidente Auser Cuneo e vallate.