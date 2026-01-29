Bra, all’Unitre si parla della Madonna dei Fiori e delle chiese dimenticate del territorio

Venerdì 30 gennaio, dalle 15 alle 16.30, l’Università della Terza Età di Bra, presso il Centro Arpino, ospiterà un appuntamento di grande interesse culturale e storico con Lino Ferrero, studioso appassionato del territorio e delle sue tradizioni religiose.

Ferrero è autore del volume “Chiesette, cappelle e piloni di campagna” e sta inoltre lavorando a un nuovo libro, di prossima uscita, interamente dedicato al Santuario della Madonna dei Fiori. Proprio questo sarà il cuore della lezione, intitolata “La Madonna dei Fiori”, durante la quale l’autore accompagnerà il pubblico in un viaggio tra storia, devozione e memoria collettiva.

L’incontro non si limiterà però al solo Santuario: Ferrero offrirà anche un ampio excursus sul lavoro di ricerca svolto negli anni sulle chiesette, cappelle e piloni disseminati nelle campagne, testimonianze spesso silenziose ma fondamentali della vita religiosa e sociale del passato. Un’attenzione particolare sarà riservata anche alle chiese scomparse presenti a Bra, luoghi ormai non più visibili ma ancora vivi nella storia e nell’identità della comunità.

La lezione si preannuncia come un momento di approfondimento ricco e coinvolgente, capace di unire rigore storico e passione narrativa, offrendo ai partecipanti l’occasione di riscoprire un patrimonio culturale prezioso e, in parte, dimenticato.