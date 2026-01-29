La rassegna culturale "Voci in scena" anima Limone Piemonte dal 4 al 7 febbraio

Dal 4 al 7 febbraio 2026 il Teatro Alla Confraternita di Limone Piemonte ospiterà “Voci in scena - Pop Art Pop Talk”, una rassegna di incontri con grandi ospiti del mondo dell’informazione e del panorama musicale italiano.

Gli appuntamenti, condotti da Simona Ventura, volto storico della televisione italiana, insieme al marito Giovanni Terzi, giornalista e scrittore, proporranno conversazioni, interviste e momenti di intrattenimento musicale, con inizio alle 21 e ingresso libero previa iscrizione.

La manifestazione prenderà il via mercoledì 4 febbraio con la cantante Noemi, che regalerà al pubblico la sua energia e la sua voce inconfondibile, e Marco Mancini, ex responsabile del controspionaggio dell’intelligence italiana, che offrirà uno sguardo privilegiato sui temi della sicurezza globale.

Giovedì 5 febbraio sarà la volta di Luca Palamara, ex magistrato ed ex presidente dell’ANM, protagonista del dibattito pubblico sulla giustizia italiana, che racconterà dall’interno il funzionamento del sistema giudiziario. Sul palco anche Massimo Boldi, comico e attore simbolo del cinema popolare italiano, e lo spettacolo “Signore e Signori… The Beatles!”, una performance originale del trio Marco Coppi, Cristina Giorgi e Cristina Monti che unisce musica e narrazione in un viaggio tra canzoni e storie per raccontare il mito dei Fab Four.

Venerdì 6 febbraio il palco accoglierà Giuseppe Cruciani, conduttore radiofonico dallo stile diretto e anticonformista, e Federico Palmaroli, in arte Osho, tra i vignettisti più seguiti in Italia, che accompagnerà il racconto del presente con ironia e spirito critico.

La rassegna si concluderà sabato 7 febbraio con la presenza di due illustri giornalisti, Andrea Scanzi e Paolo Mieli, per un appuntamento dedicato al dibattito e all’analisi del presente.

Per permettere a tutti di seguire gli eventi, le serate saranno trasmesse anche su un maxischermo in Piazza del Municipio, garantendo la partecipazione in sicurezza.

La rassegna è promossa dall’Associazione Culturale Ego Bianchi, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte e della Regione Piemonte, realizzata da Ventura Academy e a cura della società Lift Spa.

"'Voci in scena -Pop Art Pop Talk' è un appuntamento culturale di grande qualità, che arricchisce l’offerta di Limone Piemonte unendo informazione, spettacolo e approfondimento con protagonisti di primo piano del panorama nazionale – commenta il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi -. La rassegna si inserisce in un percorso volto a promuovere progetti culturali di alto livello, reso possibile grazie alla collaborazione con Ventura Academy e l’Associazione Culturale Ego Bianchi, con cui già abbiamo lavorato con successo durante il Presepe Pop di Marco Lodola. Oggi proseguiamo questo percorso con un evento capace di coniugare cultura, turismo e valorizzazione del territorio”.