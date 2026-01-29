Stp Progetti presenta il Facility Bando Agrisolare 2025: contributi fino all’80% per il fotovoltaico nelle imprese agricole

L’obiettivo della misura è aiutare le imprese agricole a produrre energia per il proprio autoconsumo, riducendo i costi energetici e migliorando la sostenibilità delle attività. Il bando finanzia l’acquisto e l’installazione dei pannelli fotovoltaici sui fabbricati strumentali all’attività agricola e consente anche di integrare sistemi di accumulo, utili per conservare l’energia prodotta e utilizzarla quando serve. L’apertura ufficiale del bando è prevista a breve.

In attesa della pubblicazione delle date e delle modalità operative, STP Progetti è già a disposizione per fornire informazioni, chiarimenti e una prima consulenza a tutte le aziende interessate, aiutandole a valutare se l’intervento è adatto alle proprie esigenze. Il bando si rivolge a imprenditori agricoli, sia in forma individuale che societaria, a imprese agroindustriali e zootecniche, oltre a cooperative agricole e consorzi che svolgono attività agricola. È prevista una corsia preferenziale per le imprese che non hanno già beneficiato dei precedenti bandi Agrisolare e per quelle iscritte alla Rete del Lavoro Agricolo di Qualità. Il contributo può arrivare fino all’80% dell’investimento, per impianti con potenza compresa tra 6 e 1.000 kW. Gli impianti devono essere installati esclusivamente sui tetti dei fabbricati, mentre non è consentita l’installazione a terra. Oltre al fotovoltaico, il bando permette di abbinare interventi di riqualificazione delle coperture, come la rimozione dell’amianto, il miglioramento dell’isolamento termico e la realizzazione di sistemi di aerazione. È inoltre possibile richiedere contributi per batterie di accumulo e per dispositivi di ricarica elettrica. Una volta ottenuto il finanziamento, gli interventi dovranno essere completati entro 18 mesi.

Per questo motivo STP Progetti affianca le imprese come partner tecnico, seguendo tutte le fasi preliminari e amministrative: dalla verifica dei requisiti alla progettazione, fino alla gestione completa della pratica e al supporto tecnico necessario alla corretta attuazione dell’intervento.

Per approfondire le opportunità offerte nel mondo del fotovoltaico, STP Progetti organizza un evento informativo dedicato ai principali strumenti di incentivo per il settore, tra cui il Bando Agrisolare, l’Iperammortamento, il Conto Termico 3.0 e gli Incentivi previsti per il 2026.

L’incontro si terrà il 4 febbraio presso la Porta delle Langhe di Marene. Gli interessati possono registrarsi tramite il link indicato di seguito: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeLsOJOiPjRVbHcJSg2wpLaL6n7KCK_c7PkxnBCkEOOQ2K2g/viewform?usp=header

Per maggiori informazioni o per richiedere una consulenza personalizzata, è possibile contattare STP Progetti scrivendo a agrisolare@stp-progetti.com oppure chiamando il 0172 21383.













