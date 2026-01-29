Con Andrea Brunetti l’Alberghiero di Dronero propone un imperdibile corso di pizza gourmet

Basta soltanto nominarla per risvegliare l’acquolina in bocca a tutti. La pizza è uno dei piatti preferiti in assoluto e simbolo del nostro Paese nel mondo.

L’IIS Alberghiero “Donadio” di Dronero, eccellenza della nostra Provincia, organizza per sabato 7 febbraio un Corso di Pizza Gourmet rivolto a un massimo di 30 partecipanti. Sarà un’importante occasione di formazione e approfondimento dedicata al mondo della pizza contemporanea e alle sue evoluzioni.

A condurre il corso sarà Andrea Brunetti, pizzaiolo e titolare della pizzeria “Sileo” di Nucetto, realtà di eccellenza riconosciuta a livello nazionale. La pizzeria infatti ha ottenuto Due Spicchi Gambero Rosso 2024, è stata inserita nella Guida 50 Top Pizza 2024 (95ª pizzeria d’Italia), ha vinto i TheFork Awards 2024 ed è presente nelle guide Identità Golose 2025, Il Golosario e Piemonte a Tavola. Andrea Brunetti collabora inoltre con chef stellati ed è attivamente impegnato in progetti di sensibilizzazione legati al benessere psicologico.

Il corso si svolgerà presso i laboratori dell’IIS Alberghiero “Donadio”, in Strada Valle Maira 19 – Dronero. Ecco il programma della giornata:

• Ore 8.30: accoglienza dei partecipanti e coffee break

• Ore 9.00 – 17.00: svolgimento del corso

Durante la giornata verranno affrontati aspetti teorici e pratici legati alla produzione della pizza gourmet, con particolare attenzione a varie tipologie di pizza (contemporanea, al padellino, pizza in teglia, valorizzazione dei topping e delle materie prime).

“Accanto all’elevato profilo professionale, il corso offrirà anche un’importante testimonianza umana - scrivono dall’IIS Alberghiero - La storia personale di Andrea Brunetti è segnata da un percorso complesso: dopo un grave incidente sul lavoro, le difficoltà legate alla pandemia e la perdita di persone care, ha affrontato la diagnosi della sindrome di Tourette, una patologia neurologica rara che ha inciso profondamente sulla sua vita quotidiana. Grazie al supporto della famiglia e di specialisti, Brunetti ha intrapreso un percorso di rinascita che lo ha portato ad aprire Sileo, oggi simbolo di resilienza, determinazione e inclusione. Parallelamente all’attività professionale, è impegnato nella sensibilizzazione sui temi della salute mentale e del benessere psicologico.”

Il corso prevede un numero limitato di posti, per garantire un’esperienza formativa di qualità e un confronto diretto con il docente. L’iniziativa si inserisce nel percorso di apertura dell’IIS Alberghiero “Donadio” al territorio, con l’obiettivo di promuovere la cultura gastronomica, la formazione professionale e il confronto diretto con figure di alto livello del panorama nazionale.

Per iscrizioni: https://forms.gle/3AztzTpUnJopuYNS6. Per i dettagli sul corso e sulle iscrizioni: 340 5827295; www.sileopizzeria.it