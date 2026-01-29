 / Scuole e corsi

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Scuole e corsi | 29 gennaio 2026, 12:14

La scuola media di Sommariva del Bosco va in diretta con una vera web tv

Venerdì 30 gennaio alle 16,30 sul canale YouTube dell'Istituto Arpino. Gli studenti intervisteranno Paola Caccia, figlia del Procuratore Bruno Caccia, il Colonnello dei Carabinieri Repetto e i rappresentanti di Libera Cuneo

Gli studenti impegnati nelle attività per la diretta web

Gli studenti impegnati nelle attività per la diretta web

Sarà una vera trasmissione in diretta con servizi giornalistici, interviste e corrispondenze dal territorio quella che andrà in onda domani, venerdì 30 gennaio alle 16,30 sul canale YouTube dell’Istituto Comprensivo “Arpino” di Sommariva del Bosco (raggiungibile su internet a questo indirizzo www.youtube.com/@icgiovanniarpino8145).

A realizzarla saranno alunne e alunni della scuola Secondaria di Primo grado che hanno preso parte al progetto Web Tv, attivato nell’ambito del bando regionale per il “Concorso sulla legalità e l’orgoglio di combattere ogni forma di violenza”.

Studentesse e studenti hanno seguito il corso tenuto dalla regista web Francesca Rossi, così da sviluppare tutte le competenze necessarie alla messa in onda di uno show televisivo: dalla progettazione delle grafiche, all’allestimento dello studio alle riprese, dalla regia alla conduzione della diretta. Alle domande di ragazze e ragazzi dell’Arpino risponderanno Paola Caccia, figlia del Procuratore della Repubblica Bruno Caccia, il colonnello dei Carabinieri Lorenzo Repetto, Franco Danzi e Claudia Bottini del Presidio di Libera Cuneo.

«In questo modo – spiegano le professoresse Franca Capello, referente del progetto, e Valentina Brizio, coordinatrice del laboratorio web tv – tutti i partecipanti e anche compagne e compagni da casa potranno conoscere esempi concreti di legalità vissuta ed entrare in contatto con testimoni di impegno quotidiano». 

«Sarà un momento importante di ascolto, riflessione e dialogo, pensato non solo per gli studenti ma per tutta la comunità scolastica – aggiunge la dirigente scolastica Anna Giordana -. Senza dimenticare la valenza didattica di questa iniziativa, che ha offerto nuove opportunità di apprendimento e di orientamento per allieve e allievi».

Sono invitati a seguire l’evento anche genitori, parenti e amici di ragazze e ragazzi impegnati in diretta venerdì 30 gennaio alle 16,30 sul canale youtube della scuola all’indirizzo www.youtube.com/@icgiovanniarpino8145 (per raggiungerlo, è possibile inquadrare con la fotocamera del proprio cellulare il QR code riportato sulla locandina dell'evento in alto a destra).

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A GENNAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium