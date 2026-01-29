La scuola media di Sommariva del Bosco va in diretta con una vera web tv

Sarà una vera trasmissione in diretta con servizi giornalistici, interviste e corrispondenze dal territorio quella che andrà in onda domani, venerdì 30 gennaio alle 16,30 sul canale YouTube dell’Istituto Comprensivo “Arpino” di Sommariva del Bosco (raggiungibile su internet a questo indirizzo www.youtube.com/@icgiovanniarpino8145 ).

A realizzarla saranno alunne e alunni della scuola Secondaria di Primo grado che hanno preso parte al progetto Web Tv, attivato nell’ambito del bando regionale per il “Concorso sulla legalità e l’orgoglio di combattere ogni forma di violenza”.

Studentesse e studenti hanno seguito il corso tenuto dalla regista web Francesca Rossi, così da sviluppare tutte le competenze necessarie alla messa in onda di uno show televisivo: dalla progettazione delle grafiche, all’allestimento dello studio alle riprese, dalla regia alla conduzione della diretta. Alle domande di ragazze e ragazzi dell’Arpino risponderanno Paola Caccia, figlia del Procuratore della Repubblica Bruno Caccia, il colonnello dei Carabinieri Lorenzo Repetto, Franco Danzi e Claudia Bottini del Presidio di Libera Cuneo.

«In questo modo – spiegano le professoresse Franca Capello, referente del progetto, e Valentina Brizio, coordinatrice del laboratorio web tv – tutti i partecipanti e anche compagne e compagni da casa potranno conoscere esempi concreti di legalità vissuta ed entrare in contatto con testimoni di impegno quotidiano».

«Sarà un momento importante di ascolto, riflessione e dialogo, pensato non solo per gli studenti ma per tutta la comunità scolastica – aggiunge la dirigente scolastica Anna Giordana -. Senza dimenticare la valenza didattica di questa iniziativa, che ha offerto nuove opportunità di apprendimento e di orientamento per allieve e allievi».