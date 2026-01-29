 / Sport

Entracque capitale del biathlon: nel weekend i campionati italiani ad aria compressa

C’è gran fermento in Valle Gesso. Le piste di Entracque, culla della leggendaria "Valanga Arancio", si presentano in condizioni di innevamento eccezionali per ospitare, dal 30 gennaio al 1° febbraio, i Campionati Italiani di biathlon ad aria compressa.

La località della Valle Gesso si prepara a trasformarsi nella capitale del biathlon giovanile, accogliendo 250 iscritti, giovani atleti provenienti da nove regioni italiane del nord Italia con Toscana ed Emilia Romagna per una tre giorni di sport e promozione del territorio.

L’evento non è solo una sfida agonistica per i titoli italiani Sprint e Inseguimento, ma un volano turistico che porterà oltre 1.500 presenze complessive tra staff, tecnici e famiglie. Quasi tutte "sold out" le strutture di Entracque, Sant'Anna di Valdieri e del resto della Valle Gesso, molte prenotazioni sono state fatte nella ricettività alberghiera della bassa Valle Stura, Borgo, Cuneo e dintorni.

A sottolineare il valore dei campionati il primo cittadino di Entracque, Gian Pietro Pepino, dichiara: "È una manifestazione importante per lo sport e a livello turistico perché in gara ci sono ragazzi e ragazze che sono seguiti oltre che dai tecnici anche dalle famiglie alcune delle quali arrivano in giornata e molte pernottano. Si tratta di un bel risultato per Entracque e lo sci club che ha organizzato l'evento. Il Comune ha investito molto negli anni in strutture per lo sci nordico e per lo Sci club Alpi Marittime che ha ottenuto grandi risultati. L’ultimo in ordine di tempo è la convocazione di Martino Carollo alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, atleta del 2003 che è cresciuto nella Valanga Arancio”. Il lavoro del Comune e dello Sci club Alpi Marittime non si ferma mai e guarda già alle olimpiadi del 2030 che si svolgeranno nelle Alpi francesi, quasi in casa per noi Cuneesi: “l’obiettivo è di vedere gareggiare in Savoia altri nostri portacolori”, chiosa Pepino".

I Campionati Italiani di Biathlon di Entracque rappresentano molto più di un grande evento sportivo: sono un momento di orgoglio e di coesione per tutta la Valle Gesso e per l’intero territorio delle Alpi Marittime. Qui lo sport dialoga con la natura, con le comunità locali e con una lunga tradizione di accoglienza e impegno del Comune di Entracque e dello Sci Club delle Alpi Marittime. Come Ente di gestione delle Aree Protette delle Alpi Marittime, siamo felici di patrocinare e sostenere un evento che valorizza il territorio, promuove i valori dello sport e dimostra come sia possibile coniugare competizioni di alto livello, rispetto dell’ambiente e sviluppo turistico", commenta Armando Erbì, presidente APAM.

Il Programma delle Gare

L'organizzazione, curata dallo Sci Club Alpi Marittime con il supporto di un centinaio di, seguirà un calendario serrato e avvincente:

Venerdì 30 gennaio
Mattina
Allenamenti ufficiali e test poligono
Centro Fondo
 

Sabato 31 gennaio 9 - 14
Gare SPRINT
Centro Fondo
 

Pomeriggio
16
Sfilata dei Comitati e Premiazioni
Centro Storico
 

Sera 18.30
Santa Messa degli sportivi
Chiesa Parrocchiale
 

Domenica 1 febbraio
9 - 14
Gare INSEGUIMENTO
Centro Fondo
 

A seguire
Premiazioni finali e Cerimonia di chiusura
Campo di gara Centro Fondo

