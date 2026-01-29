Le spettacolari immagini della valanga al tunnel di Tenda: la neve cede sotto controllo [VIDEO]

Dal primo pomeriggio di oggi, giovedì 29 gennaio, il tunnel di Tenda è tornato a funzionare a pieno regime. La riapertura al traffico è arrivata dopo la chiusura disposta nella giornata di ieri, a tempo indeterminato, per consentire le operazioni di distacco controllato della neve in quota sul versante francese. Le precipitazioni dell’ultima nevicata, sommate a quelle già eccezionalmente abbondanti delle settimane precedenti, avevano portato l’accumulo a livelli che da anni non si registravano.

La strada, poco prima della lunga serie di tornanti che conduce all’imbocco della galleria transfrontaliera, stamattina era insolitamente silenziosa. Nessun veicolo in attesa al semaforo, poi all’improvviso il boato e il rumore sordo della valanga. Una massa enorme di neve che dalla sommità della montagna si è staccata su due fronti distinti, per poi ricongiungersi in un unico vallone e precipitare verso valle, arrestando la propria corsa in prossimità del vallone che attraversa l’ultimo tornante prima del semaforo.

L’intervento si è svolto sotto lo stretto controllo dei tecnici, che hanno provocato il distacco in condizioni di massima sicurezza. Le spettacolari immagini dell’operazione, riprese da un elicottero, sono state pubblicate sulla pagina ufficiale del Comune di Tende e in poche ore hanno raccolto quasi ventimila visualizzazioni. I filmati mostrano chiaramente la valanga scendere lungo la vallata, travolgendo anche alcuni alberi, fino a perdere progressivamente velocità e dissolversi in una fitta nube di neve che ha ricoperto la strada sottostante.

Completate le verifiche e messe in sicurezza le aree interessate, la circolazione è stata ripristinata regolarmente. Il tunnel di Tenda è così tornato percorribile, con il traffico riaperto in totale sicurezza per gli automobilisti.

QUI SOTTO LE SPETTACOLARI IMMAGINI DEL DISTACCO:





