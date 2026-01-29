Racconigi, per la rassegna raccordi va in scena lo spettacolo di giocoleria "Monographie"

Prosegue alla SOMS di Racconigi Raccordi, la rassegna di Progetto Cantoregi realizzata in collaborazione con Piemonte dal Vivo. Domenica 1 febbraio alle ore 17 va in scena MONOGRAPHIE, spettacolo di giocoleria della C.ie Defracto, pensato per un pubblico di famiglie.

MONOGRAPHIE è un assolo di giocoleria esplosivo che si dispiega come un cartone animato vivente, gioiosamente assurdo. Una partitura composta da sette episodi, in cui il burlesco incontra il segno grafico in un solo teatrale senza parole. Il protagonista, ossessivo e iperbolico, mette in scena la propria morte più e più volte, convinto che la ripetizione sia l’unico modo per non mancarla.

Guillaume Martinet piega i limiti della realtà fino a lasciare spazio all’imprevisto, trascinando il pubblico in un mondo ai confini dell’assurdo, uno spazio creativo in cui tutto è permesso. Uno spazio che si definisce da sé, non chiede giustificazioni e si compiace di una libertà sconfinata ma rigorosa: la libertà di inventare la propria realtà, dove la coerenza esiste proprio perché tutto è immaginato. In scena regole e vincoli vengono continuamente sfidati, e ogni gesto diventa possibile e sorprendente.

La scenografia è parte integrante dello spettacolo: palcoscenico e dietro le quinte sono trasformati da disegni originali realizzati a mano, una sola immagine ripetuta migliaia di volte su pareti e pavimento. Lo spettatore è invitato a osservare, avvicinarsi, toccare, immergendosi in un universo sospeso tra gioco, poesia e meraviglia.

La compagnia Defracto, fondata nel 2009, ha presentato i propri spettacoli oltre 700 volte in 40 paesi dei cinque continenti. Monographie è una sintesi su misura di oltre dieci anni di ricerca sulla giocoleria espressiva e sull’umorismo fisico.

Come sottolinea Marco Pautasso: «In questa quarta edizione di Raccordi, teatro, danza e performance diventano fili di luce che attraversano il tempo, ricordandoci che vivere è partecipare, immaginare e stupirsi insieme». Raccordi è la rassegna di Progetto Cantoregi nata nel 2022 grazie al bando Corto Circuito di Piemonte dal Vivo, dedicata al teatro di innovazione e alla danza contemporanea, tra ricerca artistica e impegno civile.

Info / prenotazioni 349.2459042 – info@progettocantoregi.it - www.progettocantoregi.it