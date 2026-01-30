A Castagnito si insedia il nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi

Dal Comune di Castagnito riceviamo e pubblichiamo:

“Ieri mattina, giovedì 29 gennaio, il Comune di Castagnito ha vissuto un momento di grande entusiasmo e partecipazione: nella sala consiliare si è svolta la cerimonia di insediamento ufficiale del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, frutto di un percorso educativo e democratico avviato nelle classi della scuola primaria del paese.

L’iniziativa, proposta dall’Amministrazione comunale alle insegnanti della scuola elementare, ha riscosso fin da subito un’accoglienza positiva. Con grande impegno e spirito di collaborazione, docenti e studenti hanno organizzato una vera e propria campagna elettorale, con proposte e manifesti, fino alle effettive votazioni che hanno portato alla nomina dei nuovi consiglieri e del sindaco dei ragazzi, che ha visto l’elezione di Arianna Iamandi.

I Consigli Comunali dei Ragazzi hanno una tradizione ormai consolidata in Piemonte: nati come strumento di educazione civica e partecipazione, questi organismi sono oggi promossi formalmente anche dalla Legge regionale n. 8 del 2023, che ne riconosce il ruolo nel favorire la partecipazione istituzionale delle giovani generazioni e l’educazione alla cittadinanza attiva.

Durante la seduta di ieri, i giovani consiglieri sono stati ricevuti dal sindaco e dai membri del consiglio comunale durante il consiglio comunale ufficiale, ai quali hanno portato le loro idee e richieste. Le proposte, frutto di discussioni in classe e di un’attenta riflessione sui bisogni della scuola e della comunità, hanno spaziato da suggerimenti per migliorare gli spazi scolastici alla promozione di iniziative a favore dell’ambiente e del tempo libero.

Particolarmente apprezzato è stato il modo in cui i ragazzi non si sono limitati a esporre i problemi, ma hanno offerto possibili soluzioni da adottare, dimostrando spirito critico, senso di responsabilità e concretezza. Questo approccio ha catturato l’attenzione e la stima di tutta l’Amministrazione comunale adulta, che ha sottolineato come questa esperienza rappresenti una vera opportunità formativa per sviluppare senso civico e partecipazione attiva fin dalla giovane età.

Il programma elaborato dal Consiglio Comunale dei Ragazzi è stato quindi consegnato ufficialmente all’Amministrazione comunale, che ha accolto con interesse le proposte presentate. Il Sindaco e i Consiglieri hanno assicurato il proprio impegno a lavorare sui temi emersi e a valutare concretamente le iniziative suggerite, con l’obiettivo di coinvolgere nuovamente i ragazzi in un prossimo consiglio comunale, durante il quale verranno aggiornati sugli sviluppi e sulle azioni intraprese.

Un segnale importante di ascolto e collaborazione, che rafforza il valore educativo di questa esperienza e dimostra come anche i più giovani possano essere parte attiva della vita della comunità”.