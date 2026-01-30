Bra, nasce il Polo ludico: Comune e associazioni insieme per promuovere il diritto al gioco

La Città di Bra può contare ora su di un nuovo Polo ludico. Si tratta di un sodalizio tra l’Amministrazione comunale e diverse realtà cittadine e non, l’associazione ludico culturale “Ordine della Rocca”, l’a.s.d. “Il Posto degli Scacchi Bra” e l’associazione R.E.S.P.I.R.O. (che da anni gestisce il Museo del Giocattolo), che nasce con l’obiettivo di mettere in comune risorse e competenze al fine di realizzare progetti, eventi e manifestazioni utili per promuovere il diritto al gioco sul territorio. La firma ufficiale del protocollo d’intesa che legherà i diversi partecipanti per oltre un triennio si è svolta nel pomeriggio di ieri, giovedì 29 gennaio, nel corso di una cerimonia tenutasi a Palazzo Mathis.

“Questo accordo, che nasce dal basso, da una spinta diretta delle diverse associazioni”, spiegano il sindaco Gianni Fogliato e l’assessore alle manifestazioni Francesco Matera, “si basa sulla comune consapevolezza del valore culturale, sociale, relazionale ed educativo del gioco in tutte le sue forme. Siamo convinti che faremo grandi cose insieme”.

Nel corso della cerimonia, particolare attenzione è stata posta sul Museo del Giocattolo di Bra, che contiene le collezioni donate da Michele Chiesa e che rappresenta uno dei fiori all’occhiello del sistema museale braidese, oltre che una vera attrazione a livello regionale.