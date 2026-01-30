L'Associazione Culturale Sarda Ichnusa Bra-Cuneo APS lancia la campagna tesseramenti 2026

Nuraghi millenari, il profumo del mare, una lingua che risuona come un canto antico: la Sardegna non è semplicemente un luogo geografico, ma un'identità che pulsa nel cuore di chi la porta dentro, ovunque si trovi.
È con questo spirito che l'Associazione Culturale Sarda Ichnusa Bra-Cuneo APS lancia la campagna tesseramenti per il 2026, un invito rivolto a tutti coloro che desiderano mantenere saldo il filo invisibile che li lega all'isola.
Diventare soci significa contribuire attivamente alla diffusione della cultura sarda, preservare tradizioni e valori tramandati di generazione in generazione, e partecipare a un ricco calendario di eventi che spaziano dalla musica alla gastronomia, dagli incontri culturali ai momenti di autentica convivialità.
Un'opportunità preziosa per chi vive lontano dalla propria terra ma non vuole perderne le radici.
Per informazioni e adesioni: ichnusabra@tiscali.it oppure contattare Michele al 349 2124725.