Revello ristruttura la canonica di Madonna delle Grazie creando 10 posti per i lavoratori stagionali

Prosegue nel Saluzzese il rafforzamento della rete di accoglienza per i lavoratori stagionali impiegati nel comparto ortofrutticolo. Il progetto complessivo prevede la realizzazione di 52 nuovi posti letto, distribuiti in diversi Comuni del territorio, con l’obiettivo di superare gli insediamenti abusivi, abbandonare soluzioni temporanee come i container e contrastare il fenomeno dello sfruttamento in agricoltura.

L’iniziativa rientra in un più ampio programma finanziato con fondi del Pnrr, di titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per un importo complessivo di quasi 1 milione e 700 mila euro. Il Comune di Saluzzo è soggetto attuatore del progetto, affiancato dai Comuni di Lagnasco, Manta, Revello, Savigliano, Scarnafigi e Verzuolo.

Tra i territori più attivi figura Revello, che, anche su indicazione della prefettura, ha stanziato circa 300 mila euro per incrementare di dieci unità i posti letto disponibili sul proprio territorio.

L’intervento riguarda la ristrutturazione della casa canonica nella frazione Madonna delle Grazie, destinata ad accogliere lavoratori stagionali stranieri impegnati nella raccolta della frutta.

Il Comune ha già avviato le attività di cantiere. I lavori edili sono stati affidati alla ditta Audisio Guglielmo, che ha iniziato i lavori edili, mentre per la parte impiantistica l’incarico è stato assegnato alla ditta Bruno Franco di Bagnolo Piemonte.

La firma del contratto per l’impiantistica è prevista a breve, seguita dalla consegna e dall’esecuzione degli interventi.

Lo stato di avanzamento dell’intero progetto è stato oggetto di due riunioni tecniche, tenutesi la scorsa settimana in municipio a Saluzzo, alla presenza dei sindaci e dei responsabili dei singoli interventi. Dal confronto è emerso che tutte le opere risultano allineate al cronoprogramma previsto.

“Come stabilito dalla Misura Pnrr – spiegano gli amministratori comunali di Revello – tutti gli interventi, compreso quello nel nostro Comune, dovranno concludersi entro il 30 giugno 2026, contribuendo a rafforzare un modello di accoglienza più dignitoso, strutturato e diffuso per i lavoratori stagionali della frutta nel Saluzzese”.