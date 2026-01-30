San Damiano Macra Festeggia i 100 anni di Rina

Sabato 24 gennaio 2026 nella Casa di Riposo Don Grassino è stato festeggiato da ospiti, parenti, amici e autorità, il compleanno centenario di Rina, (Riorda Caterina) nata a San Damiano Macra il 24/01/1926. La gioiosa cornice dell’evento ha regalato una calorosa manifestazione d’affetto per la storica pettinatrice del paese.

Tra le musiche della Crus Rus Band, le canzoni e i balli nella sala addobbata è stata tagliata la magnifica torta con la dedica dei 100 anni di Rina. Dopo gli auguri ed i fiori portati del Sindaco con la fascia tricolore e dalla giunta comunale, è stata narrata la storia della giovane Rina operata a ventidue anni di appendicectomia proprio in questa struttura, un tempo ospedaletto, asilo e ricovero del paese, che adesso la accoglie insieme ad una trentina di ospiti.

Su questo momento, in sé felice e spensierato, aleggia tuttavia lo sconforto per le gravissime condizioni cliniche del fratello Antonino che infatti la sera stessa viene a trapassare.

Ancora auguri Rina garbata e gentile maestra di vita laboriosa e di simpatia.

Nel 2026 ricorrono anche i 160 anni della Fondazione dell’Opera Pia Don Grassino, nata originariamente per soccorrere le famiglie povere ed indigenti del territorio e che ancor’oggi grazie alla solidarietà dei valligiani ed al supporto degli Enti Locali svolge un importante attività di accoglienza degli anziani.