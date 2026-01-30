Guidi Car: un’eccellenza territoriale tra mobilità, servizi e innovazione

Oggi, parlare di mobilità significa molto più che parlare di automobili. Significa ragionare in termini di abitudini, esigenze, infrastrutture e stili di vita. In questo contesto, le imprese che operano nel settore devono evolvere da semplici venditori di veicoli a facilitatori di esperienze.

Guidi Car, realtà attiva da oltre sessant’anni tra Toscana e Liguria, ha compreso da tempo questa trasformazione. E ha saputo tradurla in un modello imprenditoriale completo, radicato e al passo coi tempi.

Un’identità costruita nel tempo

L’azienda nasce a Lucca negli anni Cinquanta, grazie all’iniziativa di Guido Guidi, in un periodo storico in cui la motorizzazione rappresentava un nuovo orizzonte di libertà. Il primo mandato con Mercedes-Benz, ottenuto nel 1969, segna l’inizio della strutturazione commerciale, che culmina dieci anni dopo con la fondazione ufficiale di Guidi Car. Da quel momento, il percorso si sviluppa su due direttrici costanti: consolidamento territoriale e diversificazione dei servizi.

Presenza locale, visione ampia

Le sedi attive oggi sono sette, distribuite tra Toscana e Liguria: Lucca, Massa-Carrara, La Spezia, Montecatini Terme, Guamo, Viareggio e Chiesina Uzzanese. Ogni apertura è il risultato di una strategia ponderata, che valorizza il contesto locale e risponde a reali necessità del mercato.

Il Gruppo rappresenta marchi prestigiosi come Mercedes-Benz, Volkswagen e Volkswagen Veicoli Commerciali (attraverso il brand Volauto), Volvo. Ma non è la somma dei loghi a definire la proposta: è la qualità con cui questi marchi vengono messi al servizio di chi guida.

Oltre la vendita: un ecosistema di servizi

Guidi Car offre molto più di veicoli. L’attività comprende consulenza, vendita di nuovo e usato certificato, noleggio, officine autorizzate e supporto post-vendita. Una filiera completa che si distingue per coerenza e competenza.

Chi si rivolge all’azienda trova un’offerta ampia, ma soprattutto coerente con le proprie abitudini: dalla versatilità della Nuova Volkswagen T-Roc all’agilità urbana della Taigo, dalla solidità della Volvo XC40 fino alla Mercedes GLC SUV . Accanto alle auto private, un ruolo crescente è affidato ai veicoli commerciali Volkswagen, ideali per chi lavora sul territorio e ha bisogno di soluzioni funzionali, disponibili anche nella sede di La Spezia.

Tecnologia che migliora, non sostituisce

Il processo di digitalizzazione è stato affrontato con equilibrio. Le innovazioni introdotte – dai sistemi di prenotazione online alle piattaforme gestionali – hanno l’obiettivo di migliorare l’esperienza, non di automatizzarla a scapito del rapporto umano. I premi ricevuti per l’approccio digitale testimoniano una cultura aziendale che investe sulla tecnologia solo quando serve davvero.

Impegno ambientale e responsabilità sociale

L’attenzione all’ambiente non è una dichiarazione, ma un metodo. Tutte le sedi adottano pratiche di raccolta differenziata e producono energia attraverso impianti fotovoltaici. Questo approccio sostenibile è parte integrante del funzionamento quotidiano.

A esso si affianca un sostegno costante alla comunità, come dimostra la collaborazione pluriennale con l’Ospedale Pediatrico Meyer, a favore della Play Therapy, e la piantumazione di alberi nuovi per la riforestazione delle città in cui Guidi Car è presente tramite l’associazione Talea.

Un’evoluzione che resta fedele a sé stessa

Nel mondo dell’auto, dove ogni stagione porta nuovi standard, modelli e approcci, Guidi Car continua a distinguersi per una qualità che non si esaurisce nella prestazione, ma si misura nel tempo. La crescita costante del Gruppo, unita alla capacità di interpretare con sensibilità il proprio ruolo territoriale, conferma il valore di un’identità che non si limita a resistere al cambiamento, ma lo accompagna. Con equilibrio, concretezza e una visione che guarda sempre un passo avanti.











Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.