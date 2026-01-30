Salone del Vermouth 2026: Torino rilancia uno dei suoi simboli più iconici

Nel cuore di Torino, là dove il Vermouth nacque ufficialmente nel 1786, la città rinnova il suo legame con uno dei simboli più riconoscibili del Piemonte. Il Salone del Vermouth tornerà al Museo Nazionale del Risorgimento Italiano dal 21 al 22 febbraio 2026, riaffermando una storia che intreccia saper fare artigianale, identità territoriale e respiro internazionale. Non una semplice celebrazione, ma un racconto vivo che guarda alle radici per interpretare il presente.

Una città che diventa palcoscenico

Dal 16 al 22 febbraio 2026 Torino si trasformerà in un laboratorio diffuso grazie alla settimana OFF, che porterà il Vermouth fuori dalle sale espositive e dentro la vita urbana. Eventi, degustazioni, incontri e contaminazioni gastronomiche coinvolgeranno locali, produttori e pubblico, rafforzando il legame tra questo vino aromatizzato e il tessuto cittadino, nel segno della convivialità e dello stile sabaudo.

Cultura, gusto e formazione

Degustazioni guidate, masterclass e momenti di confronto con i protagonisti del settore costituiranno il fulcro di un programma pensato per appassionati e professionisti. Il Vermouth verrà raccontato nella sua evoluzione, dalle ricette storiche alle interpretazioni contemporanee, tra mixology, dialogo con la cucina e nuove chiavi di lettura del bere di qualità.

Il futuro del Vermouth passa da Torino

L’edizione 2026 rafforzerà anche il carattere professionale dell’evento con una giornata B2B riservata al trade, in programma lunedì 23 febbraio. Il Salone del Vermouth si confermerà così come piattaforma strategica per la valorizzazione culturale ed economica di una grande eccellenza piemontese, proiettando Torino nel futuro del settore tra innovazione, sostenibilità e visione internazionale.

Info: www.salonedelvermouth.com