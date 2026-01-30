Legge di bilancio 2026, partecipato l'incontro con Patto Civico

Oltre 110 le persone presenti fra amministratori e tecnici comunali. Apprezzata la relazione del dott. Matteo Barbero, Dirigente Finanziario della Città Metropolitana di Torino.

Oltre 110 i presenti al primo degli incontri formativi organizzati da "Patto Civico per la Granda" il movimento coordinato da Alberto Pettavino e che rappresenta tanti amministratori civici del cuneese.

"Siamo grati alle tante persone che hanno partecipato - commenta Pettavino - a testimonianza di quanto le attività di formazione come quella che proponiamo vengano considerate utili dagli Amministratori Comunali e non solo. La relazione del dott. Matteo Barbero è stata utile e ricca di spunti che cercheremo, nella nostra azione quotidiana, di tradurre in atti concreti".

Al centro del momento formativo la nuova legge di bilancio, approvata un mese fa dal Parlamento, e che apporta significative novità per tutte le Amministrazioni Locali.

"Ci muoviamo nel solco della tradizione liberale e di buon governo - prosegue Pettavino - cercando di mettere in pratica le parole del Presidente Einaudi e cioè 'conoscere per deliberare'. Molte volte, infatti, le novità legislative introdotte in un testo complesso come quello della Finanziaria rischiano di essere applicate con un approccio spiccatamente tecnico mentre necessitano di approfondimenti anche di natura politica al fine di meglio funzionare al servizio dei cittadini".

Le iniziative formative di Patto Civico per la Granda proseguiranno nelle prossime settimane: l'appuntamento è già fissato per lunedì 9 febbraio, sempre presso il Centro Incontri della Provincia a Cuneo alle ore 18, per gli approfondimenti sulle ultime novità in tema di Urbanistica.