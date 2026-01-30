"La solidarietà non va in letargo": riparte la campagna per la donazione di plasma a Cuneo, Savigliano e Mondovì

Lunedì 2 febbraio riparte la campagna “Fai un dono che si moltiplica, la solidarietà non va in letargo” che invita i donatori a incrementare la frequenza delle donazioni di plasma in un periodo dell’anno che, storicamente, le vede ridursi dopo il grande afflusso prenatalizio.

I pazienti non smettono mai di avere bisogno degli emoderivati prodotti dalla lavorazione del plasma per il quale il nostro Paese non è autosufficiente e per il quale quindi è spesso necessario attingere al mercato estero.

La campagna è volta ad incentivare questo tipo di donazione e la sua frequenza che può essere ripetuta ogni 14 giorni a differenza della donazione di sangue che, per permettere il ripristino delle scorte di ferro, prevede un intervallo di 90 giorni. Le proteine plasmatiche e gli altri fattori contenuti nel plasma si rigenerano invece in pochi giorni, permettendo quindi anche di effettuare donazioni di plasma tra quelle di sangue.

Un piccolo pensiero di ringraziamento per ricordare il grande gesto compiuto, sarà consegnato ai donatori che si presenteranno a donare plasma nei nostri centri nel mese di febbraio.