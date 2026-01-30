Alba, al Liceo "Da Vinci" la musica si fa laboratorio: arriva la 4ª edizione di "Jazz & Nuovi Linguaggi Musicali"

Anche per quest’anno scolastico il Liceo “Da Vinci” di Alba amplia la propria offerta formativa proponendo la 4ª edizione del Progetto “Jazz & Nuovi Linguaggi Musicali” rivolto agli studenti del Liceo Musicale e a tutti gli studenti degli altri indirizzi interessati con possibilità di accedere, per alcune masterclass svolte in orario extrascolastico, anche ad uditori esterni.

Il Progetto sarà articolato su due macro-aree. La prima è rivolta al Jazz e alla musica afroamericana e sarà coordinato dal prof. Valter Protto. Saranno protagonisti Fulvio Chiara trombettista, che si occuperà degli strumenti a fiato e degli arrangiamenti, Francesco Bertone che seguirà i bassisti con tutta la sezione ritmica annessa e Gianluca Tagliazucchi che curerà la didattica legata al pianoforte Jazz oltre più gli arrangiamenti. I musicisti selezionati, noti nel panorama nazionale ed internazionale, gravitano attorno alla Fondazione Fossano Musica con cui il Liceo “Da Vinci” ha intrecciato da alcuni anni preziose collaborazioni proprio nell’ambito del Jazz. Le lezioni individuali e collettive si svolgeranno a cadenza mensile con partenza sabato 31 gennaio dalle 13 alle 17 e affronteranno improvvisazione, armonia, repertorio e musica d’insieme, con un approccio laboratoriale e fortemente pratico. Centrale sarà il concetto di interplay: imparare a dialogare musicalmente, ascoltarsi e costruire insieme il suono del gruppo. Il percorso si concluderà sabato 6 giugno con un concerto conclusivo presso la sala concerti del liceo.

[Il trombettista Fulvio Chiara]

La seconda macro-area riguarderà i Nuovi Linguaggi Musicali e sarà seguita dal prof. Valerio Petrantoni ed i percorsi proposti intrecceranno creatività, tecnologia e orientamento professionale. Tra questi, la masterclass di composizione per videogames tenuta dall’esperto Martino Vacca sarà rivolta agli alunni del Liceo Musicale e rappresenterà una guida per gli studenti all’interno di tutte le fasi del lavoro del compositore: dalla progettazione alla produzione, fino all’implementazione della musica nel gioco, rendendo consapevole il legame tra arte, suono e industria videoludica. La masterclass sarà svolta durante le ore di Tecnologie musicali curriculari del prof. Simone Longo, memoria storica, ideatore e curatore del Progetto Jazz &Nuovi Linguaggi delle 3 edizioni precedenti a cui va tutta la nostra riconoscenza e la stima per il lavoro svolto in questi anni.

[Il pianista Gianluca Tagliazucchi]

La seconda masterclass intitolata ClassicaLive , curata dall’esperto Nicholas Rocca, introduce invece il tema della divulgazione della musica classica attraverso internet e i social media, mostrando come i nuovi media possano diventare strumenti concreti di comunicazione culturale e di lavoro.

La terza masterclass , aperta agli esterni, poiché svolta in orario extrascolastico, sarà tenuta dall’esperto Simone Telandro e darà ampio spazio alla musica colta del secondo Novecento, con un percorso che unisce ascolto guidato e improvvisazione, per rendere più accessibili e “viventi” linguaggi spesso percepiti come complessi, trasformandoli in esperienza diretta.

A completamento dell’offerta sarà riconfermata la masterclass sui ritmi e strumenti della musica sudamericana, che durante la precedente edizione ha riscosso un grande successo. In programma il 20 e 21 marzo sarà tenuta dall’esperto Francesco Merlo, in un’immersione pratica nelle tradizioni afro-cubane e brasiliane, tra percussioni, lavoro d’ensemble e performance finale.