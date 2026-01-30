Borse di studio per studenti meritevoli: la Fondazione Soleri e la Società Artisti e Operai di Cuneo pubblicano il bando annuale

La Fondazione Borse di Studio "Avv. Marcello Soleri" e la Società Artisti ed Operai di Cuneo SMSI/ETS hanno pubblicato il bando annuale per l'assegnazione di borse di studio rivolte a giovani studenti meritevoli. In occasione di due importanti ricorrenze — l'80° anniversario di costituzione della Fondazione Soleri e il 175° anniversario di fondazione della Società — gli importi delle borse sono stati elevati a 500 euro ciascuna.

Le borse sono destinate a studenti che hanno frequentato, nell'anno scolastico 2024-2025, scuole medie superiori ad indirizzo professionale, scientifico o tecnico situate nella città di Cuneo.

Possono presentare domanda i figli o gli orfani di soci della Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione Artisti ed Operai di Cuneo, nonché gli studenti nati o residenti a Cuneo.

La domanda deve essere inoltrata esclusivamente a mezzo raccomandata entro il 3 aprile alla sede della Società di Mutuo Soccorso ed Istruzione Artisti ed Operai di Cuneo, in via B. Bruni n°15 a Cuneo. La richiesta deve essere redatta in carta libera e corredata dai documenti specificati nel bando di concorso, disponibile nelle bacheche delle scuole interessate, nelle sedi della Società in via Roma (angolo Vicolo della Cattedrale), in corso Nizza n° 28 e presso la sede principale di via B. Bruni n° 15.