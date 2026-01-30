Orientamento universitario e post-diploma, tre giornate online per gli studenti delle superiori di Alba

Lunedì 9, mercoledì 11 e venerdì 13 febbraio 2026 l’Ufficio Informagiovani del Comune di Alba organizza il salone dell’Orientamento Universitario e Post Diploma on-line.

L'iniziativa è realizzata in collaborazione con le Scuole Secondarie di Secondo Grado del territorio, con Regione Piemonte - Progetto Obiettivo Orientamento Piemonte e Motiva Società Cooperativa Sociale.

Il salone offre agli studenti delle classi IV e V l’opportunità di scoprire i percorsi di studio proposti da numerosi atenei e centri di formazione di Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Liguria.

Il programma prevede una "tre giorni" intensiva, strutturata per macro-aree tematiche ma con un approccio trasversale: lunedì 9 febbraio si avrà un focus sul ramo scientifico-tecnologico e spazio all'Arma dei Carabinieri; mercoledì 11 febbraio sarà invece dedicato alle aree umanistica, linguistica e giuridico-economica; e per concludere venerdì 13 febbraio con la Marina Militare, le Accademie artistiche, i percorsi IFTS e ITS, e le Scuole di Studi Superiori di eccellenza.

In allegato il programma dettagliato.

"La scelta post-diploma è un passaggio cruciale, spesso più determinante di quello compiuto dopo la scuola media. È il momento di tracciare con consapevolezza il proprio futuro”, dichiara l’assessora al Protagonismo giovanile Lucia Vignolo. “Vogliamo offrire un aiuto concreto per chiarire dubbi e approfondire le diverse opzioni. Con quasi 50 collegamenti e la partecipazione di 26 enti, garantiamo una panoramica ricca affinché ogni studente trovi le proprie risposte".