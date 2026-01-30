Public speaking e storytelling, grande partecipazione al workshop di NEXT per i giovani del territorio

Si è svolto presso la Sede Centrale di Banca Territori del Monviso a Carmagnola il workshop gratuito dedicato a public speaking e storytelling, promosso nell’ambito delle attività di NEXT – BTM Young Community e rivolto alle giovani e ai giovani del territorio.

L’incontro, condotto dalla docente Donatella Romano, specializzata in formazione coaching per aziende, enti e istituzioni, ha registrato una partecipazione numerosa e attenta, coinvolgendo ragazze e ragazzi, studentesse e studenti, in un percorso formativo dinamico e altamente pratico. Durante il workshop i partecipanti hanno avuto modo di mettersi alla prova con speech reali, simulazioni di presentazione e momenti di confronto, lavorando sia sugli aspetti tecnici della comunicazione efficace sia sulla gestione dell’ansia e delle emozioni legate al parlare in pubblico.

Il laboratorio si è configurato come un’occasione concreta di crescita personale e professionale, offrendo strumenti immediatamente spendibili in ambito scolastico, universitario e lavorativo.

Le attività di NEXT proseguono già nei prossimi giorni: sabato 31 gennaio prenderà infatti il via il primo appuntamento dell’Advisory Board di NEXT.

«NEXT – BTM Young Community nasce con l’obiettivo di dare ai giovani opportunità formative, voce e protagonismo nella vita della nostra Banca - ha dichiarato il direttore generale BTM Luca Murazzano - .La grande partecipazione a questo workshop e l’interesse oltre le più rosee attese dimostrato da tanti giovani per l’Advisory Board di Next confermano il valore di un percorso che mette al centro competenze, ascolto e relazione con i ragazzi del territorio, vero vivaio su cui contare per la crescita e lo sviluppo di BTM».

È stato rilasciato un attestato di frequenza al Workshop che è valido ai fini dell’E-Portfolio dello studente sulla piattaforma ministeriale UNICA. L’attestato potrà essere caricato nel proprio curriculum vitae ed è riconosciuto anche in sede di Esame di Maturità.