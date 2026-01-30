ARRAMPICATA SPORTIVA / La Coppa Italia Boulder dà il via a una nuova stagione agonistica, si riparte da Cuneo

Dopo mesi di attesa, riparte ufficialmente la stagione agonistica dell’arrampicata sportiva italiana. A inaugurare il calendario federale 2026 sarà, come da tradizione, il circuito Boulder, la specialità più dinamica e spettacolare della disciplina.

Sabato 7 e domenica 8 febbraio, la Coppa Italia Boulder 2026 prenderà il via da Cuneo, ospitata dal centro di arrampicata Big Up.

Un ritorno significativo: la struttura piemontese aveva già accolto il campionato Italiano Boulder nel 2019 e due tappe di Coppa Italia, una nel 2020 e una nel 2021.

“L’avvio della stagione agonistica rappresenta sempre un momento centrale per tutto il nostro movimento. – dichiara Davide Battistella, Presidente della Federazione Arrampicata Sportiva Italiana – Ripartire da Cuneo, dopo l’esperienza del 2020, significa valorizzare una realtà che ha dimostrato competenza organizzativa e grande passione. La Coppa Italia Boulder 2026 sarà un circuito di alto livello tecnico, sempre più allineato agli standard internazionali».

La stagione 2026 segna infatti anche un importante passo evolutivo nel formato di gara: il regolamento Boulder viene aggiornato, adottando il sistema utilizzato nelle tappe di Coppa del Mondo, con finali a 8 atleti anziché 6.

Grande soddisfazione anche da parte della società ospitante.

“Ospitare nuovamente una tappa di Coppa Italia, questa volta senza le limitazioni che avevano caratterizzato il 2020, è per noi motivo di grande orgoglio. – commenta Manuele Macagno, responsabile della Big Up – Sarà una vera festa dell’arrampicata sportiva, un’occasione importante per il territorio, per tutti gli appassionati e per svelare i recenti lavori di ampliamento della nostra struttura».

Calendario del circuito

Il circuito Coppa Italia Boulder Senior 2026 sarà articolato su tre tappe:

7-8 febbraio - Cuneo-Big Up

21-22 febbraio - Mozzate (Co) - Lezard

21-22 marzo - Prato - Crazy Center

Parallelamente prenderà il via anche la Coppa Italia Boulder Giovanile U15 e U17, con due appuntamenti a Teramo (Mondi Verticali) e Piamborno (BS) (Manopiede).

Evento clou della stagione sarà il Campionato Italiano Boulder, in programma 7–8 marzo a Bressanone, presso la palestra Vertikale.

I protagonisti

Attesi ai blocchi i vincitori della Coppa Italia 2025, Francesca Matuella e Niccolò Antony Salvatore, insieme ai campioni Italiani in carica Giorgia Tesio e Nicolò Sartirana. Grande attenzione anche per l’olimpionica Camilla Moroni, cinque volte campionessa Italiana, e per gli altri azzurri protagonisti del panorama internazionale.

Programma di gara

Sabato 7 febbraio

Ore 9,30 qualifiche femminili

Ore 15,30 qualifiche maschili

Domenica 8 febbraio

Ore 9,30 semifinali (maschili e femminili in contemporanea)

Ore 16,00 finali maschili

Ore 17,45 finali femminili