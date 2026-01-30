 / Sport

Sport | 30 gennaio 2026, 16:15

ATLETICA / Eptathlon, il campione italiano Andrea Cerrato di scena a Padova

I campionati regionali open di prove multiple segnano l’esordio stagionale del portacolori dell'Atletica Fossano ’75

(foto fidal lombardia)

I campionati regionali open di prove multiple segnano l’esordio stagionale del campione italiano assoluto in carica Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75) che è atteso, appunto, nell’eptathlon

Con lui tra gli altri il compagno di club Simone Demichelis e Lorenzo Mellano (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo). 

Nella categoria juniores maschile da seguire Federico Palladino (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) e Nicolò Viglione (Atl. Alba). 

Nella prova assoluta femminile sarà in gara Anna Riccomagno (Atl. Fossano ’75).

Nelle prove di mezzofondo e marcia di contorno segnaliamo invece la presenza della marciatrice Vittoria Giannone (Battaglio CUS Torino) e di Valentino Zanoli (ASD Caddese), campione italiano cadetti di cross e corsa in montagna nella scorsa stagione, all’esordio sui 3000 metri in sala

fidal piemonte

