ATLETICA / Eptathlon, il campione italiano Andrea Cerrato di scena a Padova

I campionati regionali open di prove multiple segnano l’esordio stagionale del campione italiano assoluto in carica Andrea Cerrato (Atl. Fossano ’75) che è atteso, appunto, nell’eptathlon.

Con lui tra gli altri il compagno di club Simone Demichelis e Lorenzo Mellano (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo).

Nella categoria juniores maschile da seguire Federico Palladino (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) e Nicolò Viglione (Atl. Alba).

Nella prova assoluta femminile sarà in gara Anna Riccomagno (Atl. Fossano ’75).

Nelle prove di mezzofondo e marcia di contorno segnaliamo invece la presenza della marciatrice Vittoria Giannone (Battaglio CUS Torino) e di Valentino Zanoli (ASD Caddese), campione italiano cadetti di cross e corsa in montagna nella scorsa stagione, all’esordio sui 3000 metri in sala