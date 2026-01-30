ATLETICA / Weekend di grandi gare indoor a Bra e Fossano

Sabato 31 gennaio Atl. Alba organizza il Meeting Regionale Doppio Sprint – Memorial Marco Cananzi, riservato alle categorie assolute.

Sui 60 metri femminili ai blocchi di partenza è attesa la portacolori dell’Aeronautica Ilaria Accame che vanta il miglior accredito tra le iscritte (7.63) in condivisione con Anna Marta Carnero (Atl. Brescia 1950); tra le piemontesi, il miglior crono sulla carta è quello di Carlotta Cera (Battaglio CUS Torino/7.68).

Nello sprint maschile la vittoria sembra essere una sfida tutta interna all’Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo che schiera Vincenzo Martinelli (6.91), Simone Milanesio (6.92), Federico Lisa (6.96), Francesco Viotti (6.97); cercherà di dire la sua Farias Zin (Athletic Club 96 Alperia) accreditato con 6.95.

Domenica 1 febbraio Atl. Fossano ’75 organizza il Festival degli Ostacoli, meeting regionale indoor, per le categorie da cadetti ad assoluti. Partendo dai più giovani, miglior accredito al via per Elena Pane (Sisport/9.31) e Nicolò Cravero (Atl. Fossano ‘75/9.03). Tra gli allievi miglior tempo per Valeria Lo Voi (Battaglio CUS Torino/8.86) e Nicolò Borello (Atl. Canavesana/8.32). Nelle prove assolute svettano invece Fatima Kone (Atl. Cuneo/8.84) e Andy Gatto (Atl. Roata Chiusani/8.21).