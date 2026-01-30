CALCIO SERIE C / Nuovo innesto per il Bra, ecco l'esterno mancino Lorenzo Milani

COMUNICATO UFFICIALE A. C. BRA

Il parco giocatori dell'A.C. Bra si impreziosisce e si rafforza con l'arrivo di Lorenzo Milani.

Giunge, nel giallorosso braidese, con la formula del prestito gratuito dall'Heracles Almelo (club olandese militante nella Eredivisie).

Nato a Livorno nel 2001, incarna il ruolo di esterno sinistro a tutta fascia.

Dopo un lungo e proficuo percorso nelle giovanili dell'Empoli, arriva il debutto in Serie D con il Grosseto (2019/2020); sale in Serie C e veste le divise del Pontedera (2020/2021 e 2021/2022) e Pescara (2022/2023 e 2023/2024). Nel luglio del 2024 il passaggio nella massima serie in Olanda.

Si è già allenato con i suoi nuovi compagni all'Attilio Bravi, lavorando con mister Fabio Nisticò e lo staff tecnico.

L'A.C. Bra è in attesa del transfer del calciatore.

Benvenuto Lorenzo!