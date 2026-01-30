CALCIO SERIE C / Un Bra più vivo che mai ospita il Gubbio per continuare a coltivare il sogno salvezza

Una nuova importantissima sfida attente l’AC Bra che domani, sabato 31 gennaio, ospiterà il Gubbio.

Il match, valido per la 24ª giornata del campionato di Serie C, andrà in scena allo stadio “Giuseppe Sivori” di Sestri Levante. Fischio d’inizio alle 17:30.

Il Bra arriva dall’importantissimo pareggio ottenuto sul campo della Torres sabato scorso (1-1 al “Vanni Sanna”). Pari preceduto dall’incredibile vittoria di due settimane fa a Sestri Levante con il Ravenna secondo in classifica (2-1). I braidesi stanno attraversando un periodo sicuramente positivo come testimonia l’unica sconfitta subita (Ternana lo scorso 14 dicembre) nelle ultime nove partite. Proveranno dunque ad allungare la striscia positiva e ad uscire per la prima volta in stagione dalla zona playout. Infatti, in caso di successo giallorosso e della contemporanea sconfitta della Sambenedettese, i cuneesi agguanterebbero il famigerato 15° posto. Per ottenere ciò Tuzza e compagni dovranno sfruttare al meglio il fattore campo che tanto ha dato finora (17 dei 21 punti totali sono arrivati al “Sivori”).

Il Gubbio ha vinto le ultime due partita contro Perugia (0-1 nel derby giocato al “Curi”) e Forlì (2-0 in casa). I rossoblu sono così usciti da un momento difficile, basti pensare che l’ultimo successo risaliva allo scorso 25 ottobre quando gli eugubini vinsero in trasferta con il Carpi.

I ragazzi di mister Domenico Di Carlo proveranno a sfruttare le loro abilità difensive per fermare l’attacco braidese (la difesa perugina è la terza migliore del girone con 17 gol subiti). Dovranno però superare le difficoltà realizzative che li collocano al terzultimo posto di questa speciale graduatoria (solamente 18 reti segnate nei primi 23 match).

In classifica il Bra occupa il 16° posto (21 punti), mentre il Gubbio è dodicesimo a quota 26.

Un solo precedente tra le due formazioni: all’andata gli umbri vinsero in casa 1-0, con rete di Di Bitonto. I bookmaker danno leggermente favorita la squadra ospite (2.45) con la vittoria dei padroni di casa che è data a quota 2.80.

Diretta Tv su Sky Sport (canale 254 con telecronaca di Andrea Distaso) e su NOW.

La partita sarà diretta da Enrico Cappai di Cagliari, coadiuvato dagli assistenti Giuseppe Daghetta di Lecco e Angelo Mazza di Reggio Calabria, quarto ufficiale Francesco Burlando di Genova e operatore FVS Simone Mino di La Spezia.

Prossimo appuntamento per il Bra domenica 8 febbraio, quando farà visita al Livorno. Fischio d’inizio alle 17:30 allo stadio “Armando Picchi”.