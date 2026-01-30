Mondovì, il “Torneo dell’Amicizia” porta l’inclusione a canestro

L’Associazione Sport-In si è costituita nell'anno 2022 con l'obiettivo di offrire alle persone con qualsiasi tipo di disabilità (motoria, sensoriale, intellettiva a partire dai 6 anni di età in su) la possibilità di praticare attività sportiva e artistica, mettendo in evidenza le capacità psicomotorie di ognuno e offrendo progressivamente nuovi stimoli e proposte in un ambiente accogliente e non competitivo.

Sport-In ad oggi è diventato un punto di riferimento territoriale per la pratica sportiva per persone con disabilità condividendo e confrontandosi con altre realtà simile esistenti nella provincia di Cuneo, frutto di questo è "Il Torneo dell'Amicizia", che si terrà il prossimo 8 di Febbraio alla Palestra di via della Polveriera 1, a Mondovì. I nostri atleti di Basket s'incontreranno con le squadre di Acaja Fossano, Aico Sport di Cuneo, SportAbili di Alba e Basknet di Saluzzo. Sarà un momento di condivisione e confronto tra ragazzi e ragazze, famiglie, tecnici ed educatori.

L'evento è aperto a tutta la popolazione al fine di sensibilizzare e coinvolgere i partecipanti, creando legami e abbattendo pregiudizi per produrre inclusione.

L'evento è stato possibile grazie al sostegno delle Fondazione CRC e CRT che fin dall'inizio della nostra costituzione come Associazioni ci hanno appoggiato, al supporto e Patrocinio del Comune di Mondovì - il quale mette a disposizione le palestre della città per i nostri allenamenti- e alla collaborazione con il Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del Monregalese e della Cooperativa Sociale Caracol.



