Riapre la statale del Colle della Maddalena: revocata la chiusura per maltempo

Buone notizie per automobilisti e trasportatori: la strada statale 21 “del Colle della Maddalena” è stata riaperta al traffico nel tratto compreso tra Argentera e il confine di Stato, dopo la chiusura disposta da Anas nella serata di martedì 27 gennaio a causa delle intense precipitazioni nevose.

Il provvedimento di interdizione, adottato sulla base dell’allerta meteo diramata da Arpa Piemonte e delle condizioni critiche registrate nel Cuneese, si era reso necessario per garantire la sicurezza degli utenti lungo uno dei collegamenti transfrontalieri più importanti della provincia.