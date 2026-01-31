Al Lions Carrù-Dogliani si è parlato di educazione finanziaria con il banchiere Beppe Ghisolfi

Nella serata di giovedì 29 gennaio, all’Agriturismo La Pieve, il Lions Club Carrù-Dogliani ha promosso un incontro dedicato all’educazione finanziaria, tema sempre più centrale nella vita quotidiana e nel dibattito pubblico. Un ambito che, come è emerso con chiarezza nel corso della serata, non riguarda soltanto la gestione del risparmio, ma la capacità stessa di leggere il mondo contemporaneo.

A guidare la riflessione è stato Beppe Ghisolfi, figura di riferimento a livello nazionale sul tema. Banchiere, saggista e divulgatore, Ghisolfi ha intrecciato contenuti economici e racconto personale, alternando dati, aneddoti e riflessioni maturate in una lunga esperienza che lo ha visto ricoprire incarichi di primo piano, tra cui quello di consigliere di amministrazione della WSBI, l’istituto mondiale delle Casse di risparmio.

Nel suo intervento, Ghisolfi ha insistito sul valore culturale dell’educazione finanziaria, sottolineando come non si tratti di una competenza tecnica riservata agli addetti ai lavori, ma di uno strumento di cittadinanza. “L’educazione finanziaria serve non solo a tutelare i nostri risparmi, ma a comprendere cosa succede nel mondo, perché tutte le vicende, in un modo o nell’altro, hanno risvolti economici”, ha osservato, richiamando più volte la necessità di introdurre questi temi già nei percorsi scolastici.

Il pubblico ha seguito con attenzione un intervento costruito come un vero e proprio viaggio tra economia, istituzioni e società, arricchito dai riferimenti ai numerosi ruoli ricoperti nel tempo – dall’ABI alla direzione della rivista BancaFinanza, fino ai riconoscimenti culturali – e dal richiamo alla dimensione etica del sistema bancario, in particolare al rapporto tra banche di territorio e imprese.

Proprio da qui sono nate molte delle domande della sala, concentrate sul credito, sul sostegno all’economia reale e sulle prospettive del sistema bancario locale in una fase di profonda trasformazione. Un confronto vivace, che ha confermato l’interesse concreto per un tema spesso percepito come distante, ma che incide direttamente sulle scelte quotidiane di famiglie e aziende.

Nel corso della serata, Ghisolfi ha anche annunciato l’imminente uscita del suo nuovo volume, “Primi passi verso l’economia”, in stampa in questi giorni per l’editore Nino Aragno Editore, che segue idealmente il fortunato Manuale di educazione finanziaria. Un’opera pensata, ancora una volta, per avvicinare un pubblico ampio a concetti spesso considerati complessi.

A chiudere l’incontro è stato l’intervento del presidente del Lions Club Carrù-Dogliani, Giulio Marini, (nella foto con Beppe Ghisolfi) che ha voluto ringraziare il relatore per la disponibilità e la chiarezza, sottolineando come iniziative di questo tipo rappresentino uno dei modi più concreti con cui il Lions Club intende contribuire alla crescita culturale del territorio.