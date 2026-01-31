Da Cuneo al Quirinale: Cristina Bernardi tra le “benemerenze civili” scelte da Mattarella

C’è anche una storia che parte da Cuneo tra le trentuno onorificenze dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” conferite dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, motu proprio, a cittadine e cittadini che si sono distinti per impegno civile, dedizione al bene comune e testimonianza dei valori repubblicani.

Tra le persone insignite figura Cristina Bernardi, 52 anni, presidente di Amico Sport Cuneo, nominata Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana per aver reso lo sport uno strumento di inclusione. Un riconoscimento che valorizza un percorso costruito nel tempo, attraverso attività ludico-sportive pensate per favorire la relazione tra ragazzi con disabilità intellettive e il resto della comunità.

Amico Sport Cuneo, che ha festeggiato i 30 anni, nel 2025, è diventata negli anni un punto di riferimento sul territorio per famiglie, educatori e volontari, promuovendo lo sport come spazio di incontro, crescita e partecipazione condivisa. Un lavoro quotidiano, spesso lontano dai riflettori, che ha trasformato palestre e campi da gioco in luoghi di inclusione reale, dove la dimensione sportiva si intreccia con quella sociale e relazionale.

Nel messaggio che accompagna le onorificenze, il Capo dello Stato ha voluto individuare esempi capaci di raccontare un’Italia fatta di impegno concreto: dall’uso etico dei social network all’arte come strumento di integrazione, dall’assistenza ai detenuti al volontariato, fino allo sport come mezzo di inclusione. Un mosaico di esperienze diverse, unite dalla capacità di incidere positivamente nella vita delle persone.

La cerimonia ufficiale di consegna delle onorificenze si terrà il 3 marzo, alle ore 12, presso il Palazzo del Quirinale. In totale sono 31 i riconoscimenti attribuiti quest’anno, distribuiti tra i diversi gradi dell’Ordine al Merito della Repubblica italiana – Cavaliere, Ufficiale e Commendatore – in modo equilibrato tra donne e uomini, a testimonianza di un impegno civile diffuso e trasversale.