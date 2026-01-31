Fossano in festa: il Carnevale invade via Roma tra carri, musica e migliaia di figuranti [FOTO]

Via Roma è già un susseguirsi di coriandoli, musica e maschere. Il Carnevale di Fossano è entrato nel vivo e, nel pomeriggio di oggi, sabato 31 gennaio, la tradizionale sfilata dei carri allegorici sta attraversando il centro storico, trasformando la città in un grande teatro a cielo aperto. Tra risate, costumi e coreografie, il clima è quello delle grandi occasioni, con migliaia di persone lungo il percorso.

Il corteo si è mosso da piazza Battuti Rossi e dal Foro Boario ed è ora nel pieno della sfilata, preceduto dalla Filarmonica Arrigo Boito e dagli Sbandieratori e Musici dei Principi d’Acaja, insieme al corteo storico e ai borghi cittadini. L’animazione accompagna il pubblico lungo tutto il tracciato, mentre la macchina organizzativa coordina ogni passaggio.

La conferma della manifestazione è arrivata dopo le verifiche meteo della mattinata: le condizioni hanno consentito lo svolgimento regolare della sfilata, che in queste ore sta coinvolgendo l’intera città.

I numeri raccontano la portata dell’evento: circa settanta volontari e trenta steward sono impegnati lungo il percorso, mentre ogni carro porta in strada in media duecento figuranti. Tra sfilanti, sicurezza, autorità e pubblico, Fossano accoglie oggi oltre tremila persone, rendendo il Carnevale uno degli appuntamenti più partecipati dell’anno.

Sono sette i carri allegorici che stanno sfilando, uno in più rispetto all’edizione precedente. Accanto ai gruppi storici, è presente anche una nuova realtà, che arricchisce il panorama della manifestazione. I padroni di casa della Compagnia dei Festaioli di Fossano-Centallo portano in scena “Beatamente dannati”, una rivisitazione ironica e contemporanea dell’Inferno dantesco, con oltre trecentocinquanta figuranti. Il tema della satira sociale emerge anche dagli altri carri, che affrontano, con linguaggi diversi, il rapporto tra individuo e collettività, il tempo, il progresso, il consumismo e il futuro tecnologico.

Da Scalenghe arriva una riflessione sull’uomo sospeso tra fretta e controllo, Mondovì propone un viaggio simbolico tra ombra e armonia, Villafalletto punta sul valore della collaborazione contro l’individualismo. Verzuolo colora la sfilata con un mondo sottomarino popolato da pesci e bambini, Pinerolo affida la sua critica sociale a una spettacolare T-Rex, mentre Racconigi immagina un salto tra passato e futuro dominato dall’intelligenza artificiale.

La giuria, composta dal sindaco Dario Tallone, dalla vicesindaca Donatella Rattalino, dai presidenti dei borghi fossanesi, dal Monarca e dalla Monarchessa e da un rappresentante della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano, sta seguendo la sfilata valutando i carri per impatto visivo, tematica, coreografie, costumi e capacità di interpretare l’attualità. È previsto anche un premio speciale dedicato all’allegria.