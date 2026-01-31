 / Attualità

Attualità | 31 gennaio 2026, 13:13

Lutto a Costigliole Saluzzo per la scomparsa di Pietro Colombero

Aveva 90 anni, pensionato Michelin e appassionato coltivatore della “Cipolla piatta di Costigliole”, era conosciuto e stimato per la sua generosità e l’impegno nel circolo anziani Acli

Pietro Colombero, aveva 90 anni

Cordoglio a Costigliole per la scomparsa all’età di 90 anni di Pietro Colombero, pensionato della Michelin e agricoltore appassionato nella coltivazione della ‘Cipolla piatta di Costigliole’, prodotto tipico del paese.

Conosciuto da tutti con il diminutivo “Pierin’” viene ricordato come uomo generoso e disponibile. È stato un attivo protagonista del circolo anziani Acli di Costigliole.

Il figlio Marco, ingegnere all’Acda, è stato a lungo direttore della banda Santa Cecilia del paese e oggi dirige il complesso bandistico di Castelletto di Busca.

Lascia la moglie Giulia, il figlio Marco Andrea, la nuora Samantha, i nipoti Cecilia, Ludovica ed Emanuele, le sorelle, i cognati, la cognata, nipoti, pronipoti, cugini e tutti i parenti.

II rosario sarà recitato domenica 1° Febbraio alle 20,30 nella Chiesa Confraternita di Costigliole Saluzzo.

Il funerale verrà celebrato nella chiesa parrocchiale di Costigliole Saluzzo, lunedì 2 febbraio alle 15 (partendo alle 14,20 dall'Ospedale Santa Croce di Cuneo).

Dopo le esequie, il feretro sarà trasferito a Bra per il rito della cremazione e successivamente le ceneri saranno tumulate nel cimitero di Costigliole Saluzzo.

