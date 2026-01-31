Lutto a Fossano: il liceo "Ancina" piange la dirigente Alessandra Pasquale

Lutto a Fossano e nel mondo scolastico in particolare.

È morta, all'età di 60 anni, la professoressa Alessandra Pasquale, dirigente del Liceo cittadino "Ancina".

Molto stimata da insegnanti ed alunni, è ricordata per la passione e la determinazione con cui svolgeva il proprio incarico formativo ed educativo.

Era dirigente dell'istituto fossanese dal settembre 2019 dopo avere sostituito nel ruolo il prof. Ezio Delfino. In passato aveva insegnato anche nelle scuole superiori di Alba e Cuneo.

Il cordoglio del sindaco di Fossano Dario Tallone: "Oggi Fossano piange una figura di straordinario spessore umano e professionale. La scomparsa della Professoressa Alessandra Pasquale, Dirigente scolastica del Liceo “Ancina”, lascia un vuoto profondo non solo nel mondo della scuola, ma in tutta la nostra comunità. Dal 2019 ha guidato l’istituto con una dedizione rara, portando con sé una competenza maturata in trent'anni di insegnamento. Di lei ricorderemo sempre l’autorevolezza discreta, la cultura profonda e quella capacità di ascolto che l’ha resa punto di riferimento per studenti, docenti e famiglie. E con la stessa dignità e forza con cui ha vissuto la sua missione educativa, la Professoressa Pasquale ha affrontato la malattia. Oggi, a nome mio e della Città di Fossano, esprimo il più sentito cordoglio alla famiglia e a tutta la comunità scolastica del Liceo Ancina.

L’esempio di serietà e umanità della Dirigente Alessandra Pasquale resterà un patrimonio prezioso per tutti noi".