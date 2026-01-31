Tra cinema, parola e immaginazione: febbraio ricco di spettacoli al Teatro Marenco di Ceva

Febbraio si conferma uno dei mesi più intensi della stagione teatrale 2025/2026 del Teatro Marenco, che propone due appuntamenti serali rivolti al pubblico adulto e uno dedicato alle famiglie, intrecciando linguaggi diversi tra prosa, parola e teatro fisico.

Mercoledì 4 febbraio il sipario si apre su Le fuggitive, spettacolo ispirato all’omonimo film di Ridley Scott, portato in scena da Paola Quattrini e Gaia De Laurentiis. Al centro, la storia di due donne che scelgono la fuga come forma di resistenza a una quotidianità soffocante. Ne nasce un vero e proprio road movie teatrale, capace di alternare ironia e commozione, dove il racconto del riscatto femminile si intreccia ai temi della libertà e dell’amicizia.

Il 13 febbraio il palco cebano ospita invece Alessandro Bergonzoni con Arrivano i Dunque, monologo che conferma l’artista bolognese come una delle voci più originali del teatro italiano contemporaneo. In scena prende forma una vertiginosa esplorazione del linguaggio: significanti e significati si inseguono, si ribaltano, si scontrano in una corsa semantica fatta di invenzioni lessicali, paradossi e improvvisi lampi poetici. Uno spettacolo che sfida la logica lineare e invita il pubblico a rianimare il pensiero attraverso la parola. L’appuntamento risulta già sold out.

Accanto alla programmazione per adulti, prosegue anche Teatro in famiglia. Il 28 febbraio, alle ore 18, va in scena Gretel, secondo appuntamento del ciclo dedicato ai più piccoli. Attraverso oggetti di scena, movimento e suggestioni visive, lo spettacolo accompagna grandi e bambini in una riflessione poetica sul concetto di casa, tra circo contemporaneo e danza.

Tutti gli spettacoli serali della stagione iniziano alle ore 21. Arrivano i Dunque è esaurito, mentre per Le fuggitive i biglietti sono acquistabili su Vivaticket o presso la biglietteria del teatro la sera stessa dello spettacolo. Per Teatro in famiglia il costo del biglietto è di 7 euro, con vendita su Vivaticket e al botteghino del teatro nelle serate di apertura, a partire dalle ore 20, oppure il giorno dello spettacolo dalle ore 16.30.