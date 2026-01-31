Scelte vincenti in agricoltura e … non solo

Come già pubblicato su questa testata giornalistica purtroppo in data 3 Novembre 2024, presso l'azienda agricola del Sig. Strumia Stefano, ubicata in Cavallermaggiore (CN) Localittà Olmetto, un incendio aveva gravemente danneggiato l'impianto di essicazione, che solamente grazie al repentino intervento dei vigili del fuoco non veniva completamente distrutto.

L'evento, avrebbe potuto compromettere ,molto gravemente l'attività agricola dell'azienda oggi gestita anche dal nipote del proprietario Sig. Mattia Gattino .

Fortunatamente, con molta lungimiranza, in seguito alla puntuale consulenza della sig.ra Laura Barge di Cavallermaggiore, che rappresenta su tale territorio l'Itas Mutua Assicurazioni e le agenzie Bs assicurazioni di Saluzzo, Savigliano, Pinerolo , l'azienda era stata coperta con una polizza anche contro tali gravi eventi.

In seguito ai sopralluoghi e determinazioni da pare dei periti è risultato che l'impianto di essicazione era stato molto correttamente assicurato.

L’azienda agricola Strumia ha provveduto nei mesi scorsi a realizzare un nuovo impianto e le spese di tale intervento sono state completamente liquidate dalla compagnia assicurativa.

Il sig. Gattino Mattia ci ha dichiarato: “Sono veramente soddisfatto ed orgoglioso della scelta posta in essere da mio nonno, oltre che dall'ottimo lavoro svolto dalla nostra consulente Laura Barge. Quanto sopra ci ha permesso di riprendere l'attività e di non subire gravissime conseguenze, che altrimenti sarebbero state tutte a nostro carico. Consigliamo caldamente a tutti di affidarvi a persone serie e capaci, come i nostri assicuratori, e come l'Itas Mutua, compagnia leader in campo agricolo”.

La Bs Assicurazioni e la San Michele Assicurazioni, Agenzie Itas Mutua Assicurazioni, hanno le propri sedi principali in:

Saluzzo, Via Spielberg 78

Savigliano, Via Saluzzo 29

Pinerolo, Via Savoia 44

Cuneo, Via 28 Aprile 4A

Oltre che numerose sub-agenzie poste in provincia di Cuneo e Torino.