Coppa Agnelli di matematica: ottimi risultati per  l’Arimondi-Eula di Savigliano e Racconigi

Martedì scorso sedici studenti del biennio dei licei scientifico, classico e delle scienze applicate dell’Istituto Arimondi-Eula di Savigliano e Racconigi hanno partecipato alla Coppa Agnelli, una gara di matematica inserita nel circuito nazionale Kangourou.

La competizione, ospitata presso l’Istituto Salesiano Agnelli di Torino, si è svolta sotto forma di sfida a squadre, basata sulla risoluzione di quesiti logico-matematici che hanno messo alla prova capacità di ragionamento, collaborazione e rapidità di pensiero.

I liceali si sono preparati all’appuntamento con grande serietà e determinazione, partecipando anche a un corso di potenziamento di matematica svolto in orario extrascolastico. L’impegno, unito alla passione e al talento per i numeri, ha permesso alle due squadre dell’Arimondi-Eula, i LogARItmici e i MATErASSI, di ottenere ottimi piazzamenti, classificandosi rispettivamente al nono e al tredicesimo posto nella graduatoria finale.

L’evento ha dimostrato come sia possibile avvicinarsi alla matematica anche in modo giocoso e divertente, valorizzando al tempo stesso il ruolo fondamentale della disciplina nella formazione degli studenti. In un futuro sempre più basato su dati e tecnologia, la razionalità e la capacità di risolvere problemi complessi rappresentano infatti competenze chiave per ogni percorso universitario e professionale.

Un sentito ringraziamento va alle docenti del Dipartimento di matematica e alle referenti del progetto prof.sse Tiziana De Marchi e Cristina Nicola, che hanno reso possibile questa esperienza formativa e stimolante dal punto di vista didattico e personale.