Imperial Dance Cuneo: buoni riscontri al primo week end di gare a Leinì e Riccione

Fine settimana intenso per l'Imperial Dance Cuneo, impegnata su due fronti tra Leinì e Riccione nelle prime competizioni della stagione 2026. Le gare hanno segnato l’avvio della Latin Dance League e dei Campionati Italiani Assoluti, con risultati interessanti sia dai gruppi al debutto sia dagli atleti già rodati.

A Leinì, tra sabato 24 e domenica 25 gennaio, il Freedom Dance Open ha portato il primo riscontro ufficiale per il gruppo “Royalty”, alla prima esperienza in gara. Il gruppo ha conquistato il 1° posto nella categoria Reggaeton, un risultato che arriva dopo pochi mesi di lavoro iniziato a settembre sotto la guida dell’insegnante Roddy Paredes.

Nel settore caraibico, buone conferme anche per le coppie. Medagliere ricco per Nicolò e Marta, che ottengono un oro e tre bronzi nelle discipline salsa on2, bachata, merengue e salsa cubana. Lorenzo e Carla restano appena fuori dal podio con tre quarti posti in bachata, merenge e salsa cubana. E' stata buona la prova di Melissa Albarello che, alla sua prima gara, sfiora l’accesso alla semifinale nel Bachata Shine. Infine Luca e Marie chiudono il weekend con un un 2° posto nella Open Over 35.

A Riccione, sabato 24 gennaio, si è svolto il Campionato Italiano Assoluto di Latin Style. In una gara con 122 atlete, Alyssa Arzani ha chiuso al 37° posto, entrando tra le prime 50 classificate a livello nazionale.

"Questo primo weekend di gare ci restituisce un quadro chiaro del lavoro che stiamo portando avanti a scuola" spiegano Ilaria ed Eros "...abbiamo visto buone risposte sia dagli atleti più esperti sia da chi era al debutto. I risultati di Leinì e il piazzamento di Riccione ci dicono che la direzione è corretta: c’è ancora margine di crescita, soprattutto sul piano tecnico e della gestione della gara. Continuiamo a lavorare con l’obiettivo di dare continuità, senza forzare i tempi e mantenendo attenzione alla formazione, in particolare dei più giovani".