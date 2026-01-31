 / Volley

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Volley | 31 gennaio 2026, 22:25

VOLLEY A1F / Cuneo, così non va: Busto passa per 0-3

Arriva il quarto 0-3 consecutivo per la formazione di Salvagni. Gatte grintose e combattive solo nel terzo set, terminato 21-25 per le Farfalle. Premiata MVP del match Melanie Parra, autrice di 14 punti

Melanie Parra, premiata MVP del match, in azione contro le Gatte (foto di Danilo Ninotto)

Melanie Parra, premiata MVP del match, in azione contro le Gatte (foto di Danilo Ninotto)

Non si arresta il periodo negativo della Honda Cuneo Granda Volley, che questa sera è incappata nella quarta sconfitta consecutiva, senza riuscire a cambiare l’inerzia di un periodo decisamente complicato.

Per le Gatte di Salvagni, a fare da cornice al match c’era un palazzetto gremito, con ben 2793 spettatori presenti, ma il calore del pubblico non è bastato alle biancorosse per esprimere una prestazione all’altezza.

Ancora tanti errori per le cuneesi, con le Farfalle di Barbolini brave a imporre gioco e ritmo fin da subito, e le Gatte sempre a rincorrere. Due set giocati sottotono, e poi una fiammata solo nel terzo parziale, in cui le biancorosse sono rimaste agganciate alle ospiti e sono riuscite a recuperare i tentativi di fuga. Sul finale però sono state le Bustocche a dare il colpo di reni vincente, chiudendo per 21-25 set e partita.

Un risultato che complica la corsa salvezza, con la classifica che deve ancora aspettare i risultati di domani, ma che continua a restare in salita.

Primo set monologo Busto, con le Farfalle che spingono forte fin da subito e scappano senza più guardarsi indietro. Salvagni si gioca entrambi i time out ma le Gatte non riescono a opporre alcuna resistenza alle ospiti e finisce 10-25.

Secondo parziale con lo staff di Cuneo che sceglie Allaoui, Marring e Koulisiani. Inizio più combattuto, con le Gatte che restano agganciate e bloccano la fuga di Busto: 4-6. Sul 7-9 arriva lo scatto in avanti delle ospiti, che staccano 7-11 e mantengono il vantaggio fino al termine del set, chiuso 18-25.

Terzo set con dentro Pritchard per Rivero. Piccolo strappo iniziale di Busto colmato dalle Gatte che si portano avanti per la prima volta nella serata: 7-6. Busto ferma il gioco e si procede in parità, 8-8. Secondo tentativo di fuga delle Farfalle, 9-12, ancora ripreso dalle biancorosse: 15 pari. Finale di set adrenalitico, con Cuneo che si porta per prima in zona check out: 20-19. Si combatte ora su ogni pallone, 21 pari, poi due errori diretti in attacco portano Busto 21-23. Ace vincente di Parra e muro su Diop: finisce 21-25.

Premiata MVP del match Melanie Parra, autrice di 14 punti, di cui 1 ace e 3 muri. In doppia cifra anche Gennari, 12, e Torcolacci, 16, oltre che a una super prestazione di Seki in regia. Per Cuneo top scorer Diop a quota 9, seguita da Koulisiani a 7.

Prossimo appuntamento per le Gatte domenica 8 febbraio, quando le biancorosse saranno ospiti della Reale Mutua Fenera Club76 per il secondo dei derby piemontesi del ritorno. Fischio di inizio alle 16:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Honda Cuneo Granda Volley: in regia Signorile, opposta Diop, centrali Keene e Cecconello, bande Pucelj e Rivero, libero Bardaro.

Eurotek Laica Uyba: al palleggio Seki in diagonale con Obossa, centri Eckl e Torcolacci, schiacciatrici Gennari e Parra, libero Pelloni.

PRIMO SET

Apre la partita Seki al servizio, pallone subito concretizzato da Diop, 1-0. Busto però non si scoraggia e tenta subito la fuga, 1-3. 1-5 e Salvagni ferma il gioco. Le Farfalle continuano però a dettare legge: 3-9 e 4-11, con le biancorosse che non riescono in nessuno modo a trovare una quadra. 5-14 e secondo time out di Salvagni, ma Busto prosegue, mettendo pressione al servizio e in attacco, con Seki ottima a smarcare le proprie attaccanti: 6-16 e 7-19. Tanta fatica nel campo biancorosse e tanti errori, che consegnano per 10-25 il set alle Bustocche.

SECONDO SET

Dentro Allaoui, Koulisiani e Marring per Signorile, Cecconello e Pucelj. Partenza similare al primo set, 1-3, ma questa volta le Gatte restano agganciate e pareggiano, 3-3. Busto si riporta avanti, con Cuneo a -2: 4-6 e 6-8, poi scatto avanti delle Farfalle, 7-11 e 9-13. 10-15 e secondo time out Cuneo. 11-15 e doppio cambio Busto, contro dentro Schmit e Diouf. Le Gatte provano a riavvicinarsi, 13-17, ma è sempre Busto a condurre, 15-19. 15-20 entra Pucelj per Rivero e 16-22 Pritchard per Marring.

TERZO SET

Dentro Pritchard per Rivero. Inizio speculare, con Busto che tenta lo strappo, subito chiuso dalle Gatte, 5-5. 7-6 e primo time out Busto. Si torna in campo e si procede in parità, poi break e allungo delle Bustocche, 9-12. Le biancorosse però non mollano e si torna pari: 14-14. 7 di Koulisiani a segno, 15-14. Ancora parità, 16-16. 17-18 e time out Salvagni. Break Cuneo, 19-18. 20-19 entra Rivero per servire. Le Gatte provano a staccare, ma Parra riporta la parità: 21-21. Errore di Diop, 21-22. Sbaglia anche Pucelj in diagonale stretta, 21-23. Ace di Parra su Bardaro, 21-24. Muro su Diop, finisce 21-25.

Irene Rolando

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A FEBBRAIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium