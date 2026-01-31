VOLLEY A1F / Cuneo, così non va: Busto passa per 0-3

Non si arresta il periodo negativo della Honda Cuneo Granda Volley, che questa sera è incappata nella quarta sconfitta consecutiva, senza riuscire a cambiare l’inerzia di un periodo decisamente complicato.

Per le Gatte di Salvagni, a fare da cornice al match c’era un palazzetto gremito, con ben 2793 spettatori presenti, ma il calore del pubblico non è bastato alle biancorosse per esprimere una prestazione all’altezza.

Ancora tanti errori per le cuneesi, con le Farfalle di Barbolini brave a imporre gioco e ritmo fin da subito, e le Gatte sempre a rincorrere. Due set giocati sottotono, e poi una fiammata solo nel terzo parziale, in cui le biancorosse sono rimaste agganciate alle ospiti e sono riuscite a recuperare i tentativi di fuga. Sul finale però sono state le Bustocche a dare il colpo di reni vincente, chiudendo per 21-25 set e partita.

Un risultato che complica la corsa salvezza, con la classifica che deve ancora aspettare i risultati di domani, ma che continua a restare in salita.

Primo set monologo Busto, con le Farfalle che spingono forte fin da subito e scappano senza più guardarsi indietro. Salvagni si gioca entrambi i time out ma le Gatte non riescono a opporre alcuna resistenza alle ospiti e finisce 10-25.

Secondo parziale con lo staff di Cuneo che sceglie Allaoui, Marring e Koulisiani. Inizio più combattuto, con le Gatte che restano agganciate e bloccano la fuga di Busto: 4-6. Sul 7-9 arriva lo scatto in avanti delle ospiti, che staccano 7-11 e mantengono il vantaggio fino al termine del set, chiuso 18-25.

Terzo set con dentro Pritchard per Rivero. Piccolo strappo iniziale di Busto colmato dalle Gatte che si portano avanti per la prima volta nella serata: 7-6. Busto ferma il gioco e si procede in parità, 8-8. Secondo tentativo di fuga delle Farfalle, 9-12, ancora ripreso dalle biancorosse: 15 pari. Finale di set adrenalitico, con Cuneo che si porta per prima in zona check out: 20-19. Si combatte ora su ogni pallone, 21 pari, poi due errori diretti in attacco portano Busto 21-23. Ace vincente di Parra e muro su Diop: finisce 21-25.

Premiata MVP del match Melanie Parra, autrice di 14 punti, di cui 1 ace e 3 muri. In doppia cifra anche Gennari, 12, e Torcolacci, 16, oltre che a una super prestazione di Seki in regia. Per Cuneo top scorer Diop a quota 9, seguita da Koulisiani a 7.

Prossimo appuntamento per le Gatte domenica 8 febbraio, quando le biancorosse saranno ospiti della Reale Mutua Fenera Club76 per il secondo dei derby piemontesi del ritorno. Fischio di inizio alle 16:00.

IL MATCH IN PILLOLE

Honda Cuneo Granda Volley: in regia Signorile, opposta Diop, centrali Keene e Cecconello, bande Pucelj e Rivero, libero Bardaro.

Eurotek Laica Uyba: al palleggio Seki in diagonale con Obossa, centri Eckl e Torcolacci, schiacciatrici Gennari e Parra, libero Pelloni.

PRIMO SET

Apre la partita Seki al servizio, pallone subito concretizzato da Diop, 1-0. Busto però non si scoraggia e tenta subito la fuga, 1-3. 1-5 e Salvagni ferma il gioco. Le Farfalle continuano però a dettare legge: 3-9 e 4-11, con le biancorosse che non riescono in nessuno modo a trovare una quadra. 5-14 e secondo time out di Salvagni, ma Busto prosegue, mettendo pressione al servizio e in attacco, con Seki ottima a smarcare le proprie attaccanti: 6-16 e 7-19. Tanta fatica nel campo biancorosse e tanti errori, che consegnano per 10-25 il set alle Bustocche.

SECONDO SET

Dentro Allaoui, Koulisiani e Marring per Signorile, Cecconello e Pucelj. Partenza similare al primo set, 1-3, ma questa volta le Gatte restano agganciate e pareggiano, 3-3. Busto si riporta avanti, con Cuneo a -2: 4-6 e 6-8, poi scatto avanti delle Farfalle, 7-11 e 9-13. 10-15 e secondo time out Cuneo. 11-15 e doppio cambio Busto, contro dentro Schmit e Diouf. Le Gatte provano a riavvicinarsi, 13-17, ma è sempre Busto a condurre, 15-19. 15-20 entra Pucelj per Rivero e 16-22 Pritchard per Marring.

TERZO SET

Dentro Pritchard per Rivero. Inizio speculare, con Busto che tenta lo strappo, subito chiuso dalle Gatte, 5-5. 7-6 e primo time out Busto. Si torna in campo e si procede in parità, poi break e allungo delle Bustocche, 9-12. Le biancorosse però non mollano e si torna pari: 14-14. 7 di Koulisiani a segno, 15-14. Ancora parità, 16-16. 17-18 e time out Salvagni. Break Cuneo, 19-18. 20-19 entra Rivero per servire. Le Gatte provano a staccare, ma Parra riporta la parità: 21-21. Errore di Diop, 21-22. Sbaglia anche Pucelj in diagonale stretta, 21-23. Ace di Parra su Bardaro, 21-24. Muro su Diop, finisce 21-25.