VOLLEY A1F / Cuneo, è ora di graffiare: stasera contro Busto è una finale da vincere

Meno cinque alla fine della regular season 2025-2026 e tanti tasselli sono ancora da incastrare, con una lotta salvezza più aperta che mai. E in questo scenario la Honda Cuneo Granda Volley potrebbe piazzare proprio questa sera un colpo pesantissimo.

Oggi infatti al Palazzetto dello Sport di San Rocco Castagnaretta va in scena uno di quei match che pesano come una finale, in un campionato che non è solo il più bello del mondo, ma anche il più imprevedibile, soprattutto nella parte bassa della classifica, dove tutto può ancora succedere.

Se fino a due giornate fa il fanalino di coda era la neopromossa Omag-MT San Giovanni in Marignano, ora a occupare la piazza più calda è Perugia con 12 punti. Intanto, le Zie di Bellano hanno agguantato Monviso: 17 punti per entrambe, con Consolini che ha preso 6 punti dagli scontri con Cuneo e Firenze e che può contare su un calendario decisamente favorevole, con Monviso, Perugia e Busto all’orizzonte. Un finale di stagione decisamente ad altissima tensione.

Proprio sopra ci sono le Gatte, a solo +3: per loro ancora tre match in casa, Busto, Bergamo e Vallefoglia, e due derby in trasferta.

Più in alto, tutti a distanza di un graffio: Macerata a 21 con un calendario proibitivo, Bergamo 22, Busto e Firenze 24. Sarà un finale di stagione da giocare sul filo del rasoio, tra impegni ravvicinati e pressione crescente. Chi avrà più fiato, più gambe, più testa, ma anche più fame e cuore vedrà la massima serie anche nella prossima stagione. Per le ultime due, la retrocessione. E tutto è ancora aperto.

Tornando alla squadra di coach Salvagni, le Gatte arrivano dallo stop netto contro Milano, in un match in cui le biancorosse hanno ben figurato nell’ultima frazione, con tante giovani chiamate in causa che si sono messe in evidenza prima che le campionesse milanesi facessero valere la propria superiorità fisica e tecnica.

Tra loro, la giovanissima Linda Magnani, classe 2007, in questa giornata in maglia da libero.

"Contro Milano l'ultimo set è stato un bel set, ma in generale tutta la partita è stata combattuta. Sarà importante stasera ritrovare quella voglia di fare punto e quella grinta" ha commentato il libero biancorosso.

Sono passati ormai 10 giorni da quella partita e le Gatte hanno avuto tempo sia di ricaricare le energie che di trovare il giusto spirito per affrontare il match di questa sera. Tolto Milano, le cuneesi arrivano da due prestazioni sottotono, con Firenze e San Giovanni.

Ora, però, ogni giornata pesa come una finale. E questa sera le Gatte dovranno scendere in campo con l’atteggiamento di chi si gioca la partita più importante della carriera. Al Palazzetto di San Rocco Castagnaretta arrivano infatti le Farfalle di Busto Arsizio, allenate da coach Barbolini.

Anche Busto arriva da uno stop, dopo la sconfitta al tie-break contro Monviso. Due squadre diverse dunque, pochissimi punti di distanza in classifica e la stessa, identica fame: lo spettacolo è assicurato.

All’andata erano state le Bustocche a imporsi per 3-0, in un match segnato dall’infortunio di Margarita Martinez. Sono passati 3 mesi da quel giorno e ora per le Gatte è ora di tornare a graffiare.

"Per noi stasera sarà una partita decisiva, uscire da questo match con 3 punti è fondamentale. Abbiamo la fortuna di giocarla in casa, il supporto del pubblico sarà importantissimo per caricarci e portare in campo tutto il lavoro fatto in settimana. Sentire il palazzetto che tifa e incita è importante per la squadra".

E sulle avversarie di questa sera: "Busto è un'ottima squadra, ma dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza e dare il meglio di noi mettendole in difficoltà fin da subito" conclude Magnani.

Ricchissimo anche il programma della giornata: Monviso ospita Consolini, Chieri sfida Scandicci, Perugia affronta Bergamo, mentre Firenze se la vedrà con Milano. Completano il quadro Vallefoglia-Novara e Conegliano-Macerata.

Appuntamento dunque a questa sera, quando Cuneo scenderà in campo per un match cruciale davanti al proprio pubblico. Fischio d’inizio alle ore 20:30. Per chi non potrà essere presente al Palazzetto, la gara sarà trasmessa in diretta su Rai Sport e VBTV.