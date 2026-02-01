Agente picchiato al corteo pro Askatasuna, anche Mattarella chiama Piantedosi per esprimere solidarietà

Non si placa l'ondata di reazioni e di solidarietà nei confronti di Alessandro Calista, l'agente che ieri sera è stato accerchiato e brutalmente picchiato da alcuni manifestanti durante la manifestazione a favore di Askatasuna che, dopo un inizio pacifico, è sfociata in scontri e violenze che sono ormai un'amara abitudine, soprattutto a Torino.



Anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto dimostrare la propria vicinanza all'esponente delle Forze dell'Ordine (e a tutti gli altri operatori che sono rimasti feriti al termine della giornata di ieri) e ha chiamato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi per chiedergli di farsi da tramite.

Le immagini, girate in esclusiva dai cronisti di Torino Oggi, non lasciano spazio a interpretazioni: l'agente rimane isolato in mezzo a un gruppo di manifestanti incappucciati e armati che prima lo accerchiano e poi lo picchiano violentemente per lunghissimi secondi, finché un altro agente non arriva a soccorrerlo e portarlo via, proteggendolo con uno scudo.

Immagini che hanno del tutto deturpato l'immagine pacifica che aveva contraddistinto il corteo fino a quel momento e hanno scatenato una fitta pioggia di reazioni, bipartisan, che hanno condannato l'accaduto e gli scontri che hanno letteralmente sconvolto il quartiere.