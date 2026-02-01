Bikers contro i guardrail killer: dalla tre giorni di Verona nasce il coordinamento piemontese

Bikers e piloti uniti contro i guardrail killer: dalla tre giorni di Verona esce rafforzato l'organico piemontese impegnato nella battaglia per la sicurezza stradale.

All'evento hanno partecipato il Comitato Coordinamento Motociclisti, guidato da Mauro Favazza, e l'Associazione Motociclisti Incolumi APS, presieduta dal dottor Marco Guidarini, insieme a numerose realtà attive sul territorio nazionale.

Tra i presenti: PASAV Venezia con la segretaria Alessandra Scariolo, l'Associazione 2nove9 di Roberto Cancedda (impegnata nell'assistenza alle vittime della strada), i tecnici della ditta Margaritelli con l'ingegner Filippo Leone (che sviluppa le barriere "Safe Life"), e il gruppo Facebook "Bikers & Zavorrine Cuneo e Provincia" animato da Alessio Aresu e Stefano Vizzotto.

Domenica 25 gennaio Stefano Vizzotto è stato nominato referente regionale per il Piemonte del Comitato Coordinamento Motociclisti. Affiancherà Luca Gavotto, già responsabile piemontese dell'Associazione Motociclisti Incolumi, nella promozione di iniziative contro i "guard rail killer".

Giovedì 22 gennaio i rappresentanti piemontesi hanno inoltre incontrato a Milano l'avvocato Riccardo Truppo, capogruppo in Comune, e la dottoressa Maria Pala, avviando un tavolo di confronto per sviluppare progetti condivisi sulla sicurezza stradale.