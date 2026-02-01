Folto pubblico al Movicentro di Cuneo per l'incontro sulle DAT: "Necessario informare i cittadini"

Un folto pubblico di oltre 100 persone ha preso parte sabato 31 gennaio al Movicentro all’incontro pubblico “Dal testamento biologico alle DAT: capire, scegliere, decidere”, organizzato dall’Associazione Nuovo Corso Giolitti e patrocinato dal Comune di Cuneo e dall’Ordine dei Medici della provincia. di Cuneo,

Un successo di pubblico che ha superato le aspettative: la sala del Movi Lounge Bar non è riuscita a contenere tutti i presenti, segno evidente del crescente interesse da parte della cittadinanza per un tema tanto delicato quanto attuale.

L’evento ha offerto un’occasione preziosa per comprendere, con linguaggio chiaro e accessibile, il significato e l’utilità delle Disposizioni Anticipate di Trattamento (DAT), uno strumento giuridico introdotto dalla legge 219/2017 che consente a ogni cittadino maggiorenne e capace di intendere e volere di esprimere la propria volontà in materia di trattamenti sanitari, per il caso in cui non fosse più in grado di farlo autonomamente.

Ad aprire l’incontro, un toccante ricordo di Rosina Bernardi, la cui storia personale ha rappresentato un ponte concreto verso la riflessione. A seguire, gli interventi tecnici che hanno illustrato cosa sono (e cosa non sono) le DAT, chiarendo aspetti pratici, scenari clinici possibili e implicazioni per il personale sanitario.

Molto apprezzati i contributi dei relatori: Antonio Rimedio, bioeticista, e Nicoletta Barzaghi, medico, con la moderazione di Elvio Russi. Di rilievo i contributi portati dal pubblico presente ed intervenuto nel dibattito, tra i quali quello di Danilo Verra, di Vittoria Tomatis (Associazione Luca Coscioni) e di Carletti.

Nel corso del dibattito, vivace e partecipato, è emersa con forza la richiesta della cittadinanza di ricevere maggiori informazioni pratiche. In tale ottica, sono stati segnalati due portali di riferimento particolarmente utili: quello del Comune di Cuneo: comune.cuneo.it/servizio/disposizioni-anticipate-di-trattamento-dat , e quello dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Cuneo: omceocuneo.iswebcloud.it

L’associazione Nuovo Corso Giolitti ringrazia tutti i partecipanti ed i soci che hanno collaborato all’organizzazione ed alla riuscita dell’evento. Ringrazia, in particolare, la Fondazione Wellfare impact per la disponibilità della sala e l’accoglienza riservata all’Associazione che, in questo nuovo luogo di incontro, intende promuovere nuove occasioni di confronto e informazione su temi civili di grande rilevanza.