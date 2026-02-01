Il Carnevale di Fossano: un grande successo di pubblico [VIDEO E FOTO]

La giuria, formata dai rappresentanti dei sette rioni della città di Fossano, ha decretato (con lo scarto di soli due punti) che carro e coreografie meritevoli della vittoria erano quelle dei Marayun di Racconigi, ma in realtà tutti i partecipanti hanno portato sulla scena di via Roma degli ottimi spettacoli.

Sfilata allegorica perfettamente riuscita dunque, chiusa intorno alle 18 con la proclamazione da parte del sindaco Dario Tallone dei vincitori e un carnevale tornato ad essere molto sentito e partecipato.

[Dario Tallone, Donatella Rattalino e Mario Piccioni]

Ha sottolineato la vicesindaca Donatella Rattalino, assessore con delega alle manifestazioni:

“La cosa che ci fa più piacere è la partecipazione di tanti giovani e tanti bambini. Carnevale è la loro festa, anche se in questi periodi di accadimenti molto brutti, anche per gli adulti è importante passare qualche momento in allegria, dimenticando per un attimo i problemi. Ringrazio a nome di tutta l’amministrazione le forze dell’ordine, i volontari, la protezione civile, gli sponsor e tutti coloro che con il loro lavoro e impegno hanno reso possibile lo svolgersi della manifestazione in sicurezza”.

[La sfilata della banda musicale]

Il Carnevale di Fossano ha ritrovato il suo cuore pulsante nel centro storico. Via Roma si è trasformata in un lungo palcoscenico a cielo aperto, attraversato da musica, coriandoli e centinaia di figuranti. La sfilata dei carri allegorici, partita nel primo pomeriggio e seguita da migliaia di persone, ha confermato ancora una volta la forza organizzativa e il richiamo popolare di una manifestazione che resta uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno fossanese.

GUARDA LE VIDEO INTERVISTE

A conquistare il primo posto è stato il carro dei Marayun di Racconigi, che con “Retro futuristico” ha convinto la giuria grazie a una scenografia imponente e a un racconto visionario capace di unire passato e futuro. Il viaggio immaginifico, ispirato alla figura di Charlie Chaplin proiettato in un domani dominato da tecnologia e intelligenza artificiale, ha colpito per l’impatto visivo e per il messaggio sotteso, centrato sul valore dell’umanità in un mondo che corre veloce.

[Il carro “Retro futuristico” dei Marayun di Racconigi]

[La consegna del primo premio ai Marayun di Racconigi]

Secondo gradino del podio per il Desbela di Scalenghe, che con “Appesi a un filo” ha proposto una riflessione simbolica sul tempo e sul progresso. Marionette sospese, manovrate da un burattinaio invisibile, hanno raccontato le fragilità dell’uomo contemporaneo, stretto tra fretta e ansia, in un allestimento che ha unito forza scenica e contenuto.

[La sfilata del caro “Appesi a un filo” del Desbela di Scalenghe]

[I secondi classificati]

Il terzo posto e il premio 'simpatia' è andato agli Amis dei Coriandoli di Verzuolo, protagonisti con un carro dal tema marino, popolato da pesci, coralli e onde colorate. Una scelta che ha fatto breccia soprattutto tra i più piccoli, grazie anche alla presenza numerosa di bambini tra i figuranti, restituendo in modo autentico lo spirito più genuino del Carnevale.

[Il carro "marino" degli Amis dei Coriandoli di Verzuolo]

[Gli Amis dei Coriandoli di Verzuolo premiati con il terzo posto e premio simpatia]

Accanto ai carri premiati, la sfilata ha visto la partecipazione della Compagnia dei Festaioli di Fossano-Centallo, dei gruppi di Mondovì, Villafalletto e Pinerolo, oltre agli Sbandieratori e Musici dei Principi di Acaja e alla Filarmonica Arrigo Boito, che hanno scandito il ritmo del corteo. L’animazione lungo il percorso è stata affidata agli speaker di Trs Radio, contribuendo a mantenere alta l’energia per tutto il pomeriggio.

[Gli sbandieratori in azione]

Presenti i figuranti Monarca e Monarchessa con il corteo dei Borghi, ammirati per i bellissimi vestiti e l’eleganza dei portamenti.

[I figuranti Monarca e Monarchessa]

I numeri raccontano la portata dell’evento: circa 70 volontari, 30 steward, una media di 200 figuranti per carro e un coinvolgimento complessivo che ha superato le 3.000 persone, tra sfilanti, addetti alla sicurezza e pubblico. Una macchina organizzativa complessa, sostenuta dalla collaborazione tra Comune, Fondazione Crf, Atl e borghi cittadini, che ha permesso lo svolgimento regolare della manifestazione.

[Il tavolo della giuria]

[Gli speaker di TRS Radio]

[I figuranti]

[Il monarchino]

7

[I tamburini]