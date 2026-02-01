Un'auto prende fuoco sulla A6 Torino-Savona

Nel pomeriggio di oggi, domenica 1° febbraio, un'autovettura alimentata a gasolio si è incendiata mentre percorreva la A6 in direzione Savona. Quando si è verificato l'incidente, il guidatore è riuscito a fermarsi in tempo in una piazzola di sosta nella zona di Caramagna Piemonte per poi allertare i soccorsi. Gli occupanti erano già scesi dall'auto quando le fiamme si sono propagate. Fortunatamente, non si registrano danni a persone.

Sul luogo sono intervenuti le squadre dei Vigili del Fuoco volontari di Carmagnola e Racconigi, che hanno domato l'incendio senza particolari complicazioni. La circolazione non ha subito disagi significativi.

Non si conoscono con precisione le cause dell'incendio, si presuppone un malfunzionamento meccanico.