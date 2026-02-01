Al Cinema Monviso i colori dell'Holi Festival: serata sull'India del Rajasthan

I colori dell'India arrivano al Cinema Monviso. Mercoledì 4 febbraio, alle ore 21, in via XX Settembre 14, Domenico Sanino presenta "Holi Festival in Rajasthan (India) – dal deserto del Thar ai palazzi dei Maharaja", un racconto per immagini di una delle feste più spettacolari e coinvolgenti del subcontinente indiano.

L'Holi Festival è una delle celebrazioni più attese dell'anno in India: segna l'arrivo della primavera e coinvolge migliaia di persone che si cospargono di polveri colorate in un tripudio di gioia e allegria. Ma l'Holi è molto più di una festa: è la celebrazione dell'amore, della passione, della fratellanza, un momento in cui le barriere sociali si dissolvono nel colore.

Il Rajasthan, terra di questa straordinaria esperienza, è una regione di contrasti affascinanti, dove antiche tradizioni sopravvivono e si intrecciano con la modernità. Dal deserto del Thar ai sontuosi palazzi dei Maharaja, offre scenari mozzafiato e un patrimonio culturale unico.

L'ingresso alla serata è libero. In caso di grande affluenza, sarà data precedenza ai soci Pro Natura fino alle ore 20:45.

L'evento è organizzato dall'associazione Pro Natura Cuneo, con il patrocinio del Comune di Cuneo e il contributo del CSV (Centro di servizio per il volontariato).